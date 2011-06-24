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۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

در صحن علنی صورت می گیرد؛

وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پاسخگوی نوسانات بازار سکه و ارز خواهند بود

وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پاسخگوی نوسانات بازار سکه و ارز خواهند بود

رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند تا پاسخگوی بازار مشوش طلا و ارز باشند.

به گزارش خبرنگار مهر روز سه شنبه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه گزارش در مورد نوسانات قیمت ارز و طلا و آخرین وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می شوند.

 وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی سه شنبه به مجلس می آیند تا پاسخگوی بازار متغیر دلار در کشور باشند البته چندی پیش رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود عدم تعادل در بازار سکه و ارز هیچ ربطی به سیاست های اقتصادی دولت ندارد.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی به سوالات احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پاسخ می دهد.

کد مطلب 1343025

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