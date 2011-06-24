محمدکاظم حججی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رشته کورسی با شرکت برترین‌های کشور برگزار می‌شود و طی آن تیم دوچرخه‌سواری استان قم نیز با ترکیبی متشکل از چهار دوچرخه‌سوار به رقابت با حریفان می‌پردازد.



وی افزود: رقابت‌های دوچرخه‌‌سواری کورسی قهرمانی کشور در دو رشته جاده و پیست برگزار می‌شود و طی آن دوچرخه‌سواران قمی که عازم این مسابقات شده اند، باید با تمام توان برای کسب مقام با حریفان خود از استان های مختلف رقابت کنند.



دبیر هیئت دوچرخه‌سواری استان قم ادامه داد: چهار دوچرخه‌سوار قمی که در مسابقات کوهستان قهرمانی کشور می‌‌کنند، با توجه به آمادگی که دارند، به رقابت‌های دوچرخه‌سواری کورسی قهرمانی کشور اعزام شده اند و امیدواریم بتوانند با بروز شایستگی‌های خود به نتایج خوبی نیز دست یابند.



حججی با بیان اینکه تیم اعزامی قم با ترکیبی از نفرات مطرح دوچرخه سواری قم با حریفان خود به رقابت می‌ پردازد، اظهار داشت: تیم اعزامی دوچرخه‌سواری کورسی استان قم را در رده سنی جوانان جلال اصغری، محمد منوری، حسن عالمی و محمد مهدیار تشکیل می‌دهند که برای کسب عنوان با تمام توان با حریفان برای کسب عنوان رقابت می ‌کنند.



دبیر هیئت دوچرخه‌سواری استان قم با اشاره به مکان برگزاری این دوره از رقابت‌ها یادآور شد: این رقابت‌ها در دو رشته پیست و جاده، در مسیر جاده و پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی در شهر تهران به انجام می رسد.



وی تصریح کرد: این شصت و دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور است که در رده سنی بزرگسالان و در مواد پیست و جاده با حضور تیم های کرمان، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان غربی، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، قم، البرز، زنجان، تهران، توابع تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ایلام، یزد، مرکزی، مازندران، گلستان، خوزستان و قزوین) برگزار می شود.



حججی افزود: رکابزنان در رقابت های این دوره در مواد 200 متر اومنیوم، 200 متر مقدماتی، پوینت رس اومنیوم (60 دور)،یک هشتم فینال اسپرپنت، دور حذفی اومنیوم، یک چهارم فینال اسپرینت، اسکرچ اومنیوم 10 کیلومتر (30 دور)، یک دوم فینال اسپرنیت، چهار کیلومتر اومنیوم، رده بندی اسپرینت سیزدهم تا شانزدهم، رده بندی اسپرینت نهم تا دوازدهم، رده بندی اسپرینت پنجم تا هشتم، فینال اسپرینت دو گروه، یک کیلومتر اومنیوم با یکدیگر به رقابت می پردازند.



وی در ادامه از برگزاری مجمع انتخاب رئیس هئیت دوچرخه سواری قم با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خبر داد و اظهار داشت: مجمع انتخاب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم روز شنبه چهارم تیر ماه برگزار می شود.



ححجی عنوان داشت: در طول چهار سال گذشته حسن رحمانی مسئولیت ریاست هیئت دوچرخه سواری استان قم را بر عهده داشته است و در روز چهارم تیر رئیس جدید خود را خواهد شناخت.