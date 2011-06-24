همکاری رسمی گرجستان با کشوهای عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر،در این یادداشت تفاهم که بین نیکولاز روروا وزیر فرهنگ و حفظ آثار تاریخی گرجستان و حجت الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو امضاء شد، طرفین بر معرفی میراث مشترک کشورهای منطقه به یکدیگر تاکید کردند و برای گسترش همکاری های کشور گرجستان با سایر کشورهای عضو اکو برنامه ریزی خواهند کرد.

نیکولاز روروا وزیر فرهنگ گرجستان در مراسم امضاء این یادداشت تفاهم با اشاره به روابط عمیق و گسترده تاریخی کشورهای ایران و گرجستان با تاکید بر نزدیکی این کشور با ایران و دیگر کشورهای اکو اعلام کرد که از نظر فرهنگی به کشورهای عضو اکو تعلق دارند.

وی هم چنین با اشاره به این که گرجستان محل تلاقی فرهنگ های مختلف است افزود: فرهنگ کشورهای شرقی به ویژه ایرانی بر فرهنگ گرجی تاثیر گذار بوده و دولت گرجستان برای فرهنگ سایر ملل ارزش و احترام زیادی قائل است.

حجت الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو که دو معاون فرهنگی و اجرایی وی را در سفر به گرجستان همراهی می نمایند در مراسم امضاء این سند همکاری ضمن تشکر از وزارت فرهنگ گرجستان اظهار داشت: کشورهای عضو اکو با بیش از 450 میلیون جمعیت عضو یک خانواده بزرگ محسوب می شوند.

ایوبی بر اهمیت فعالیت های موسسه فرهنگی اکو در زمینه گسترش تعاملات فرهنگی به عنوان تنها سازمان فرهنگی منطقه ای تاکید کرد.

وی آمادگی موسسه فرهنگی اکو را برای اجرایی نمودن مفاد سند همکاری اعلام کرد.

در مراسم امضاء این یادداشت تفاهم همکاری مجید صابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و احسان خزاعی رایزن فرهنگی سفارت کشورمان نیز حضور داشتند.

موسسه فرهنگی اکو به عنوان موسسه منطقه ای بین المللی فعالیت های خود را از سال 1963 میلادی آغاز کرده است و در حال حاضر 10 کشور ازبکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان در آن عضویت رسمی دارند و دفتر مرکزی آن در تهران مستقر است.