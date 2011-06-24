افزایش قیمتها در کشور بیداد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: اعده ای واقعا گرفتارند، عائله مند هستند و درآمد آنها نیز ناچیز است و در گذران زندگی، دچار سختی هستند و از دولت و مسئولان اقتصادی می خواهم کمک کنند، طرحی بیندیشند و جامعه را دریابند، مبادا فرد آبروداری در گذران زندگی در جامعه اسلامی با مشکل مواجه شود و ما بی اعتنا از آن بگذریم.

پرداخت زکات امتحان اغنیاست

وی پس از توصیه نمازگزاران به تقوای الهی با تشبیه دین مبین اسلام به ساختمانی استوار نماز، زکات، روزه، حج و ولایت را پایه های آن دانسته و تاکید کرد: اهل لغت ولایت را به دوست داشتن اهل بیت و تبعیت از فرمان آن بزرگواران تعبیر می کنند.

ایشان سپس پرداخت زکات را بسیار با اهمیت خوانده و افزود: چنانچه تمامی سهم زکات پرداخت شود و آن گونه که اسلام عزیز فرموده عمل شود هیچ نیازمندی در جامعه باقی نخواهند ماند، خداوند زکات را برای امتحان اغنیاء و ثروتمندان قرار داده است.

امام جمعه ورامین در ادامه تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند مدعی شود اموال وی متعلق به خودش است، خیر این کالکیت اعتباری است، مالک اصلی ذات اقدس الهی است، وجود انسان نیز متعلق به پروردگار است، از این رو است که بشر از منظر اسلامی مجاز نیست به خود ضربه بزند و آسیب رساند، لذا انسان از مال خدا سهم زکات را پرداخت کند و سعادت دنیا و آخرت را برای خود حصول نماید.

با سابقه ترین امام جمعه کشور اضافه کرد: انسان مال و ثروت را برای سعادت می خواهد پس پرداخت زکات بسیار عاقلانه و حسابگرانه است،مال بسیار به وارث می رسد و چه بسا گاهی موجبات شقاوت اخروی و یا حتی دنیوی بشر را فراهم می آورد.

ایشان وضعیت پرداخت زکات در بین کشاورزان ورامین را قابل قبول خوانده و عنوان کرد: طبق آمار ستاد زکات شهرستان، در سال گذشته کشاورزان این منطقه بیش از دو میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند، این افراد بدانند و یقین داشته باشند خداوند به مال آنها برکت خواهد داد.

اکثریت بدنه دستگاه قضا به خوبی به وظایف خود عمل می کنند

آیت الله محمودی گلپایگانی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه از متولیان قضایی شهرستان تشکر کرده و تصریح کرد: اگر هرکس به حق خود قانع باشد و بی ارزشی دنیا را درک کند، دادگاه نیاز نیست، تمام مراجعات به دادگاه ها و نزاع ها برای دنیا است، کسی برای خدا به دادگاه مراجعه نمی کند، همه برای خود و امور دنیوی می روند؛ حال اگر تمامی مردم در اعمال و رفتار خود خداوند را در نظر بگیرند، نیازی به دادگاه و محکمه وجود نخواهد داشت.

ایشان اضافه کرد: بحمدالله بدنه دستگاه قضا در نظام اسلامی سلسله مراتب و بنیان مستحکمی دارد، البته ممکن است گاه در جایی شخصی خلاف عمل کند که قطعا با آن شخص برخورد می شود لکن اکثریت بدنه این دستگاه به وظایف خود در برابر مردم به خوبی عمل نموده و در حال خدمت هستند، منصب قضات بالاست فلذا خطری که آقایان را تهدید می کند نیز بالاست.

ضربه زنندگان اصلی به نظام و اسلام دشمنانی در لباس دوست بودند

امام جمعه ورامین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام بهشتی و ۷۲تن از یاران باوفایش تصریح کرد: این ضربه را خودی ها به ما زدند، بیشترین صدمه ای که اسلام از صدر تاکنون خورده از خودی ها بوده است، خودی ها پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) مسیر اسلام را تغییر دادند و امروز اگر اختلافی است، اگر نزاعی است و اگر تفرقه ای بین دول اسلامی به وجود می آید، به دلیل همین تغییر مسیر اسلام پس از رحلت پیامبر گرامی است.

وی نظام اسلامی را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرد: در این سالهایی که از عمر پر برکت نظام اسلامی می گذرد در بسیاری مواقع خودی ها و دشمنانی در لباس دوست وارد شده و در جمع ما حضور یافتند و ضربه زدند و ضربه زنندگان اصلی به نظام و اسلام همین افراد بودند، شهید بهشتی و یاران گرامی آن عزیز خون خود را فدا کردند تا پرده های نفاق کنار رود و دشمنان مبرهن شوند، حکومت قدرتمند تر شد، مردم مصمم تر شدند و اسلام عزیز باصلابت تر شد.

این مسئول در پایان به حرکت های جریان نفاق و منحرف در جامعه اشاره کرده و یادآور شد: امروز باید مراقب بود، دیگر نباید اجازه داد دشمن در قلب نظام نفوذ نموده و با پول بیت المال جوانان ما را گمراه سازند، نمی گذاریم استکبار جهانی مهره های خود را در داخل و در جمع خودی ها بچیند و انقلاب اسلامی را برباید.