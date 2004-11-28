نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور : وزارت كشور ، به عنوان نماينده حقوقي ، بيشترين پاسخگويي به دادگاه را دارد

وزارت كشور در سال 82 با 70 مورد حضور در دادسرا و دادگاه هاي عمومي ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات عمومي به عنوان نماينده حقوقي ، بيشترين پاسخگويي را به مراجع حقوقي داشته است.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، بر اساس گزارش دفتر حقوقي وزارت كشور در نمايشگاه دستاوردهاي اين وزارتخانه معاونت حقوقي وزارت كشور سال 76 و بعد از تشكيل دولت 25 بار ، سال 77 ، 42 بار سال 78 پنجاه و پنج بار سال 79 پنجاه بار ، سال 80 سي و چهار بار سال 81 شصت بار و در 5 ماه اول سال 83 سي و نه بار به عنوان نماينده حقوقي در پاسخگويي مراجع حقوقي كشور بوده است .