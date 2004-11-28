مجمع عمومي هيات تكواندو باز هم به تاخير افتاد

به گزارش خبرنگار" مهر" مجمع عمومي هيات تكواندو استان تهران قراربود 25 آبان ماه جهت انتخاب رييس آينده اين هيات تشكيل شود كه با وجود گذشت بيش از10 روزازاين تاريخ تاكنون اين مجمع تشكيل نشده است.

مسئولين امرنيز درعلل به تاخيرافتادن اين مجمع تاكنون نرسيدن تعيين صلاحيت چند تن از كانديداها ، هماهنگي با فدراسيون ، ارسال ابلاغ براي اعضا مجع و ... را عنوان كرده اند . درآخرين تماس با مسئولين روز شنبه جهانگيري مسئولي مجامع دفتر امور مشترك هياتهاي ورزشي استان تهران اعلام كرد كه به احتمال فراوان شنبه آينده اين مجمع تشكيل خواهد شد. اميدارم مجمع عمومي هيات تكواندو تشكيل ورييس آينده هر چه سريعتر انتخاب شود چرا كه خبرهاي ناخوشايندي از هيات تكواندو به گوش مي رسيد.