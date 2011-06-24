مشهد توان نوسازی و بازسازی حرمین امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان عصر جمعه در دیدار با شهردار بغداد و هیئت همراه در مشهد افزود: از گذشته‌های دور، بغداد به‌عنوان یک شهر تاریخی شناخته می‌شد و اگرچه امروز بر اثر گرفتاری‌ها و خسارات ناشی از جنگ آسیب دیده، اما آمادگی و ظرفیت رشد و قرار گرفتن در ترازشهرهای برجسته دنیا را دارد.

وی با بیان اینکه شهر مشهد به‌عنوان دومین کلانشهر ایران با دارا بودن امتیازات ویژه‌ای اقدامات متفاوتی را انجام داده، اظهار داشت: این کلانشهر تجاربی را در اختیار دارد که می‌تواند در قالب یک تعامل و همکاری در اختیار شهرداری بغداد قرار دهد.

شهردار مشهد با اشاره به پیشینه و علقه‌های مشترک دینی و فرهنگی دو کشور ایران و عراق بر گسترش روابط مشهد و بغداد به عنوان دو کلانشهر بزرگ منطقه تاکید کرد و گفت: در عتبات عالیات باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم باشد تا همه زائران ایرانی و سایر کشورها بتوانند از امکانات مناسبی به هنگام سفر به این اماکن مقدس برخوردار شوند.

شهردار بغداد نیز در این دیدار گفت: بغداد با دارابودن هفت ‌میلیون نفر جمعیت یکی از شهرهای بزرگ منطقه است اما با مشکلات و مسائل زیادی مواجه است.

صابر نوار العیساوی افزود: به‌طور طبیعی نقاط اشتراک زیادی بین ایران و عراق وجود دارد که نیازی به گفتن ندارد؛ همکاری و همیاری بسیار گسترده‌ای در خصوص استفاده از تجربیات ایران به خصوص کلانشهر مشهد به این شهر وجود دارد.

شهردار بغداد مهمترین دلایل سفر خود به مشهد را در چهار محور اعلام کرد و گفت: خانه‌سازی و ساخت منازل در شهر بغداد که در فاز اول شامل 80‌هزار واحد مسکونی است، موضوع حمل‌و‌نقل و احداث مترو بغداد که در فاز اول 46‌کیلومتر با احتساب 46‌ایستگاه در زیرزمین است، بهبود محیط‌زیست و شرایط محیطی‌ بغداد، زیباسازی، درختکاری، فضای سبز و همچنین بهسازی و توسعه حرمین موسی‌الکاظم و امام‌جواد‌(ع) از جمله محورهای اساسی این سفر است که شهرداری مشهد می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند.

وی ادامه داد: همچنین نیاز فوری و مبرم نسبت به استفاده از تجربیات طرف ایرانی در فعال‌سازی کارخانه‌های آسفالت و تولید مصالح و ایجاد کمربند سبز پیرامون بغداد از دیگر کمکهایی است که می تواند شهرداری مشهد داشته باشد.

وی تصریح کرد: ما بسیارعلاقه‌مند هستیم که شرکت‌ها و متخصصان ایرانی در مسیر بازسازی عراق مشارکت کنند، چراکه هم به توانمندی آن‌ها اعتقاد داریم و هم آن‌ها به لحاظ موقعیت جغرافیایی به ما نزدیکترند.

وی افزود: در این مسیر، شرکت‌ها و متخصصان ایرانی در حوزه بزرگراه‌سازی و جاده‌های شهری و بین‌شهری در اولویت قرار دارند.

شهردار بغداد، زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد در بغداد را متنوع عنوان کرد و گفت: علاوه بر حوزه‌های عمران و فنی، نیازمند استفاده از تجربیات شهرداری مشهد در زمینه‌های فضای سبز، خدمات شهری، نظافت و جمع‌آوری زباله و آسفالت هستیم.

در ادامه این دیدار، شهردار مشهد در خصوص بیشتر درخواست‌های شهردار بغداد قول مساعد جهت همکاری داد.

پژمان با بیان اینکه سپردن امور شهرداری به بخش خصوصی تحت نظارت و کنترل شهرداری سرعت اجرای امور را بهتر کرده است ، افزود: به‌همین منظور شرکت‌های بسیار زیاد و توانمند وجود دارد که با شهرداری مشهد همکاری می‌کنند و آمادگی همکاری با شهر بغداد را در خصوص احداث مترو ودیگر زمینه ها دارند.

وی با اشاره بر اینکه در همین راستا شهر مشهد برنامه‌ریزی از 5‌خط مترو را در دستور کار خود قرار داد که خط اول در حال بهره‌برداری، خط 2 در حال اجرا و خط 3 نیز در شرف واگذاری است، اظهار داشت: به‌همین منظور شهر مشهد تجارب و اطلاعات بسیار خوبی در طراحی، اجرا و نظارت دارد که می‌تواند در اختیار شهر بغداد قرار دهد.

به گفته وی، در حال حاضر مجریان خط2 قطار‌شهری برای اجرای 14‌کیلومتر، دو دستگاه حفاری تی‌بی‌ام را وارد کرده‌اند و قرار است از چند روز دیگر کار را شروع کنند.

وی در خصوص بهبود شرایط بهداشتی و محیطی بغداد از سوی مشهد گفت: خوشبختانه شهر مشهد توانسته در خصوص نظافت، رفت‌و‌روب، جمع‌آوری زباله و تفکیک آن رتبه اول را در کشور به دست آورد.

شهردار مشهد گفت: امروز جمع‌آوری زباله در مشهد 100درصد و نظافت و رفت‌وروب 70درصد به صورت مکانیزه انجام می‌شود و این در حالی است که در ایام حضور زائر و مسافر در شهر مشهد روزانه 2500تن زباله و در غیر این ایام روزانه 1800تن زباله جمع‌آوری می‌شود‌.

پژمان در خصوص درخواست شهردار بغداد در مورد نوسازی و بازسازی حرمین امام موسی کاظم و امام‌جواد‌(ع) گفت: تجربه این کار را داریم چرا‌که مشهد برجسته‌ترین تجربه را در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و به خصوص نوسازی پیرامون حرم رضوی را دارد.

شهردار بغداد در پایان بر واردات گل، درخت و گیاهانی که شرایط انتقال از مشهد به بغداد داشته باشد تاکید کرد.