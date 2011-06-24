به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام محسن قرائتی ظهر جمعه در آئین اهدای جوایز نخستین جشنواره تبلیغ شفاهی و پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری حوزه علمیه در موسسه اهل بیت (ع) استان اصفهان با بیان اینکه ما هنوز در مهندسی نماز کار نکرده‌ایم و باید این را بدانیم خدا در نماز چه هنرنمایی‌هایی کرده ‌است، اظهار داشت: به عنوان مثال 43 نکته حقوقی در نماز کشف شده است.

وی افزود: تاریخ خواندن نخستین نماز به ابتدای خلقت و زمان حضرت آدم باز می گردد و نماز در همه ادیان الهی بوده است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه چهار نوع نماز شکر، رشد، انس و قرب وجود دارد که هر کدام برای یک گروه است، اضافه کرد: با شمردن نعمت‌های خدا شکر او را به جا آوردیم و با به وجود آمدن خشوع و شرمندگی به نماز بایستیم.

وی بیان داشت: نماز رشد تلنگری است که کمالات زیادی در آن وجود دارد و در نماز انس هم لحظه به لحظه با خدا هستیم.

قرائتی ادامه داد: نماز قرب را با توجه به آیه آخر سوره علق قرب الهی خواند که با به سجده رفتن به این قرب می‌رسیم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه فراگیری زبان‌های دیگر برای مبلغان بسیار خوب است، تصریح کرد: مهمترین زبان، زبان قرآن است که همه عالمیان آن را می فهمند لذا مبلغان قرآن را اصل قرار دهند و با توجه به آیات آن حرف بزنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشوریادآور شد: هر کلمه از قرآن مطالب زیادی را در دل خود جا داده که یک مبلغ می‌تواند برای هر کلمه‌ای که در قرآن آمده یک منبر سخنرانی داشته باشد.

وی افزود: 300 نکته راجع به مدیریت و دو هزار و 700 لطیفه حقوقی تا به حال از قرآن استخراج شده ‌است.

قرائتی تاکید کرد: یک مبلغ در ابتدا باید برای خارج کردن قرآن از مهجوریت تلاش کند وپس از آن هم اهل‌بیت (ع) را از مظلومیت خارج کند.

وی اظهار داشت: اگر مبلغ با قرآن و نهج‌البلاغه آَشنا باشد و به سخنان ائمه اطهار (س) تکیه کند، دیگر برای سخنرانی کردن نیازی به مطالعه روزنامه و تماشای فیلم نیست، اما شنیدن اخبار مهم گاهی لازم است.