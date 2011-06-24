معاونتهای سیاسی اجتماعی و امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی ادغام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر جمعه در حاشیه آیین افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران و ششمین نمایشگاه فرش دستباف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابلاغیه ادغام معاونت های سیاسی اجتماعی و امنیتی انتظامی خراسان رضوی فردا به استانداری اعلام می شود و بر این اساس دو معاونت فوق در یکدیگر ادغام خواهند شد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: این ادغام به دلیل جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت در پی ایجاد معاونت زیارت در استان و در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه تنها در پنج استان کشور معاونت های امنیتی و سیاسی مجزا از یکدیگر بودند، اذعان کرد: خراسان رضوی به دلیل مرزی بودن و شرایط ویژه ای که در افغانستان حاکم بود معاونت امنیتی مستقل داشت و در حال حاضر به دلیل ضرورت تشکیل معاونت زیارت در استان، همانند دیگر استان ها این دو معاونت در یکدیگر ادغام می شوند.

صلاحی افزود: چارت تشکیلاتی معاونت زیارت نیز به استانداری ابلاغ شده است و با تعیین پست های زیرمجموعه معاونت، این بخش جدید در استانداری به زودی راه اندازی می شود.