نشست مشترك آهنگسازان و اعضاي مركز موسيقي صدا و سيما برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي مركز موسيقي و سرود صدا و سيما، حضور كليه آهنگسازان در اين جلسه آزاد است.

اين جلسه به سياست هاي شوراي عالي، كارهاي در دست اقدام آهنگسازان و پرسش و پاسخ اختصاص يافته است. حتي آهنگسازان مي توانند با ارائه كارهاي خود به رفع اشكال اقدام نمايند.

شايان ذكر است كه اين جلسه در سالن كوثر واقع در ساختمان اداري جام جم برگزار مي شود.