رسیدن به سیستم ایده آل در دستگاه قضائی تلاش بیشتر می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر ، جمال انصاری صبح شنبه در دیدار با اصحاب رسانه و مطبوعات استان گفت: قوه قضائیه از جمله قوای مستقلی است که ماموریتهای متعددی دارد و با وجود تشکیلات گسترده حاکمیتی رسالت ارائه خدمات فراوانی را برعهده دارد.

وی افزود: قوه قضائیه علیرغم اینکه یک حاکمیت منبعث از قانون اساسی و قانون عادی است به نوعی تشکیلات حاکمیتی محض است اما عمده فعالیتهای آن ارائه خدمات به مردم است.

انصاری به چشم انداز قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: چشم اندازه دستگاه قضائی ملتهب بوده و به انتظارات مردم در این دستگاه غلبه دارد و به همین دلیل سطح مراجعات مردم به این دستگاه بالاست و در معرض دید افکار عمومی قرار دارد.

وی به سطح مطالبات مردم از دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: در زمانی هستیم که مطالبات مردم از دستگاه قضائی هر روز متنوع تر و متفاوت تر و با شتابی بیشتر از گذشته می شود لذا ما هم باید متفاوت فکر کنیم و قدم برداریم و شتاب کاری را بیشتر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در صددیم گذشته کاری خود را با فرصتهای ابزاری، زیرساختی و برنامه ای بهتر از قبل ارائه دهیم و بهتر از گذشته به مردم خدمت کنیم.

این مسئول قضایی افزود: اینکه فکر کنیم سیستم فاقد مشکل بوده و نیاز به شتاب در امور و تشریح سیاستهای جدید ندارد یعنی نقطه توقف این دستگاه بنابراین با اینکه احساس می کنیم کارهای خوبی انجام داده ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.

انصاری در ادامه اظهارداشت: آنچه مردم از ما انتظار دارند ممکن است برآورده نشود زیرا نمی توان دو طرف دعوا را راضی نگاه داشت چرا که خواه ناخواه در سیاست حکمی یک نفر برنده و یک نفر بازنده است بنابراین دستگاهذ قضا با سایر سیستمهای حاکمیتی تفاوت دارد.

وی راهکار رسیدن به نقطه مطلوب را اصلاح زیرساختها بیان کرد و افزود: باید دادرسی ها را اصلاح کرده وبرای دستیابی به امنیت قضایی، افزایش سرعت و دقت در کار باید تلاش بیشتری کنیم.

رئیس کل دادگستری کل استان قزوین به عملکرد مکانیزه دادگستری استان اشاره کرد و افزود: از نظرعملکرد مکانیزه در مجموعه سیستم پرونده ها در ماههای آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند استان قزوین در رتبه اول کشور قرار گرفتیم که با این روش مراجعات حضوری به سیستم کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند رسیدگی در دادگاههای بدوی تسریع یافته و در مقطع دادگاههای عالی و تجدید نظر به تبع آن زمان کمتری طی می شود و در حال حاضر زمان رسیدگی در پرونده های حقوقی حدود 100 روز و در پرونده های کیفری حدود 75 روز است که در یک برنامه ریزی موثر می بایست تا پایان شهریور ماه روند رسیدگی در پرونده های حقوقی به 75 روز و در پرونده های کیفری به 60 روز تقلیل یابد.

در ادامه مجید اکبرپور با تبیین برنامه های هفته قوه قضائیه گفت: برنامه های هفته قوه قضائیه در چهار محور، اطلاع رسانی، ارائه عملکرد، پاسخگویی مسئولان قضائی به مردم و بازدید مسئولین قضایی انجام گرفته که در این حوزه 15 برنامه درون سازمانی دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان، تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، برگزاری مسابقه حقوقی در استان، برگزاری مسابقات ورزشی پرسش و پاسخ مسئولان قضائی در تعدادی از مساجد استان، بازدید از زندان توسط اعضا شورای قضائی و قضات وهشت برنامه برون سازمانی از جمله حضور در برنامه گفتگوی خبری، شبهای مینودری، چشم انداز، رنگ زندگی انجام شده است.