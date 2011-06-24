رئیس جمهور عراق وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در سفر به تهران در اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم سخنرانی خواهد کرد.

وی همچنین با مقامات ایران نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.

عصر امروز نیز آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وارد تهران شده اند و قرار است تا ساعاتی دیگر عمر البشیر رئیس جمهور سودان نیز وارد تهران شود.

اجلاس مبارزه با تروریسم فردا شنبه با سخنرانی احمدی نژاد در سالن اجلاس سران آغاز به کار می کند و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.