۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

17 کیلومتر شبکه آب شهرستان تاکستان اصلاح شد

تاکستان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان گفت: در سال گذشته در این شهرستان بیش از 17 کیلومتر شبکه آب اصلاح شد.

جلال بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش همکاران شرکت در سال گذشته توسعه شبکه به طول 13 هزار و 997 متر، اجرای خط انتقال آب به طول 553 متر و 1500 متر خط مسکن مهر، مرمت و تعویض شیر قطع و وصل انشعاب 633 مورد، تعمیر اتاقک شیر خط شبکه 92 مورد و رفع حوادث آب شبکه اصلی و فرعی سه هزار و 297 فقره انجام شد.
 
بهرامی با اشاره به عملکرد واحد حوادث امور آبفای شهرستان تاکستان در سال گذشته یادآورشد: رفع خطر و تعمیرات در لوله های اصلی شبکه 95 مورد، رفع خطر و تعمیرات در لوله های فرعی شبکه 436 مورد و رفع خطر و تعمیرات در انشعابات مشترکین در سال گذشته بیش از یک هزار و 800  مورد بوده است.
 
وی گفت: در بخش تولید آب نیز در شهر تاکستان هفت میلیون و 421 هزار مترمکعب، شهر نرجه 53 هزار و پانصد  مترمکعب، شهر خرمدشت 780 هزار مترمکعب، شهر ضیاءآباد یک میلیون و790 هزار مترمکعب و شهر اسفرورین 527 هزار مترمکعب آب تولید و تامین شد. 
 
بهرامی تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و 35 دستگاه کنتورهای دوره ای در تاکستان نیز تعویض شد.
 
این مسئول شستشوی مخزن پنج هزار مترمکعبی تاکستان، لایروبی و احیاء چاه شماره شش تاکستان، تجهیز چاه شماره 13 تاکستان، تهیه و ارسال آمار بالانسینگ آب شهرستان تاکستان، تکمیل فرم های چک لیست HSE، تکمیل فرم های کنترل فرآیند، اجرای سیستم آی. ام. اس، شستشو و گندزدایی مخزن دو هزار مترمکعبی نرجه، راه اندازی ایستگاه پمپاژ و اجرای سیستم تله متری نرجه، نصب شیر آتش نشانی و اجرای سیستم تله متری خرمدشت، تعویض تابلو برق های ستاره مثلث به سافت استارت شهر ضیاءآباد، تجهیز و راه اندازی چاه شماره 4 و اجرای سیستم تله متری اسفرورین و بهسازی تابلوهای برق را از مهمترین فعالیتهای امور آبفای شهرستان تاکستان در سال گذشته ذکر کرد.
 
بهرامی یادآورشد: در سال گذشته در واحد درآمد و امور مشترکین شهرستان تاکستان 132 فقره انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شد، یک هزار و 486 فقره انشعاب جدید و یک هزار و 991 فقره انشعاب فاضلاب نصب شد و با دریافت 294 فقره حق انشعاب فاضلاب، تعویض چهارهزار و 128 کنتور، تعویض دو هزار و 504 کنتور خراب، یک هزار و 597 دستگاه کنتور فرسوده و24 دستگاه کنتور یخ زده، تغییر قطر لوله آب در سه مورد، یک هزار و 140 مورد تست کنتور و اصلاح انشعاب 283 مشترک به پایان رسید.  
 
مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان در پایان با اشاره به توسعه 30 کیلومتری شبکه فاضلاب این شهر بیان کرد: توسعه شبکه فاضلاب شهر ضیاءآباد به طول هشت کیلومتر، واگذاری دو هزار و 500 انشعاب فاضلاب، آسفالت محل حفاری ها به طول دو هزار و 200 متر، رفع گرفتگی و انجام اتفاقات فاضلاب به تعداد 200 فقره، نگهداری و بهره برداری شبکه فاضلاب در80 کیلومتر و اجرای سیستم آی. ام. اس در واحد فاضلاب از عملکردهای بخش فاضلاب امور آبفای شهرستان تاکستان در سال گذشته بوده است. 
