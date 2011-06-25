احداث کتابخانه در شهرهای بیدستان و شریفیه در اولویت قرار گرفت

سعید محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیدستان و شریفیه از شهرهای مهاجرپذیر استان با تنوع گسترده ای از آداب و رسوم، قومیت ها و فرهنگ ها ست.

وی گفت: بیدستان با حدود 20 هزار نفر جمعیت و شریفیه نیز با 17 هزار نفر جمعیت از شهرهای پر جمعیت شهرستان البرز به شمارمی رود و این تراکم جمعیت و تنوع آداب و رسوم نیازمند توسعه فعالیت های فرهنگی در این مناطق است.

این مسئول بیان کرد: مردمی که در یک منطقه زندگی می کنند اگر از نظر ارزشهای فرهنگی از هماهنگی بیشتری برخوردار باشند، آسیبها و مشکلات کمتر می شود و با توجه به اینکه این شهرها دارای بافت جمعیتی جوانی نیز هستند، برنامه ریزی دقیقی برای نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در کودکان و نوجوانان این شهرها عاملی بازدارنده از بروز آسیبهای اجتماعی خواهد بود.

مسئول کتابخانه دهخدا در شهر الوند افزود: به طور قطع کتابخانه های عمومی از مهمترین مکانهای فرهنگی هستند که بستر توسعه مناسبت های اجتماعی، افزایش تعامل با سایر گروهها، ارتقاء اطلاعات عمومی و تخصصی و ارائه آموزشهایی جهت زندگی بهتر را برای فرد فراهم می کند.

وی یادآورشد: برای راه اندازی کتابخانه در شهرهای مذکور به حمایت و پشتیبانی مسئولان نیازمندیم که در این صورت مراحل ساخت و تجهیز کتابخانه ها را با سرعت پیگیری خواهیم کرد.

محمد خانی احداث کتابخانه مرکزی البرز را از دیگر برنامه های مهم فرهنگی این شهرستان ذکر کرد و افزود: زمینی به مساحت هزار و 800 متر توسط شورای اسلامی شهر الوند برای این کار اختصاص یافته که پس از طی مراحل اداری، ساخت کتابخانه از محل اعتبارات فرهنگی سفر سوم هیئت دولت به استان آغاز می شود.

این مسئول فرهنگی گفت: شهرستان البرز دارای دو بخش، 50 روستا، چهار شهر و 180هزار نفر جمعیت است و کتابخانه های دهخدا، دبیرسیاقی و یادگار امام کتابخانه عمومی و نهادی و رسول اکرم(ص) کتابخانه مشارکتی البرز هستند.

محمد خانی با اشاره به برخی کمبودهای کتابخانه های یادشده برای ارتقاء خدمات رسانی به مراجعان تصریح کرد: در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان البرز مبلغ 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استان برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی البرز تخصیص داده شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان البرز در ادامه گفت: در کتابخانه های شهرستان البرز 66 هزار و 250 نسخه کتاب موجود است که با توجه به جمعیت 180هزار نفری این شهرستان، سرانه کتاب یک جلد برای سه نفر است که خوشبختانه در حد استاندارد کشوری است.

وی افزود: در کتابخانه های مدارس این شهرستان نیز 322 هزار و 677 نسخه کتاب وجود دارد که با توجه به تعداد دانش آموزان شهرستان سرانه هر نفر بیش از 10 جلد کتاب است و دانشگاههای مختلف البرز نیز در مجموع 31 هزار و 400 نسخه کتاب در کتابخانه های خود دارند.

محمد خانی اظهارداشت: منابع درآمد کتابخانه، حق عضویت اعضاء و هزینه های مربوط به ارائه خدمات کافی نت به مراجعان است به همین دلیل کتابخانه برای توسعه فعالیت ها و فراهم ساختن امکانات مناسب برای اعضاء نیازمند سهم نیم درصد شهرداری هاست.

این مسئول ادامه داد: در این راستا همکاری شهرداری ها در پرداخت سهم نیم درصد درآمد خود(که طبق قانون به کتابخانه ها تعلق می گیرد)عامل موثری در توسعه کتاب و کتاب خوانی خواهد بود.

محمد خانی در پایان از تعامل خوب مسئولان شهرستان البرز با کتابخانه های این شهرستان تقدیر کرد و خواستار تداوم این همکاری ها شد.