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۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۷

ابراهیمی خبر داد:

دستگیری ضاربان روحانی نهی کننده منکر در چالوس

دستگیری ضاربان روحانی نهی کننده منکر در چالوس

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: ضاربان روحانی نهی کننده منکر در چالوس شناسایی و دستگیر شدند.

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: ضاربان روحانی نهی کننده از منکر در غرب مازندران دستگیر و محل فعالیت فرد متخلف پلمپ شده است.

در پی ضرب و شتم یک روحانی نهی کننده به منکر، هادی ابراهیمی ظهر جمعه با دستور صریح به فرماندار و مقامات امنیتی و انتظامی استان مازندران خواهان دستگیری و پلمپ مغازه متخلف شد.

وی از دستگیری سه نفر از ضاربین خبر داد و اعلام داشت: ضاربان صبح شنبه (فردا) به مراجع قضایی تحویل خواهند شد و همچنین مغازه آن متخلف نیز پلمپ شده است.

ابرهیمی ادامه داد: به فرماندار چالوس و مسئولان ذیربط دانشگاه علوم پزشکی دستور داده تا در اسرع وقت نسبت به مداوای رایگان روحانی اقدامات لازم صورت دهند.

چندی پیش تعدادی از افراد در یکی از محلهای کسب در چالوس اقدام به ضرب و شتم یک روحانی ناهی منکر کردند.

کد مطلب 1343148

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