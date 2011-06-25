دستگیری ضاربان روحانی نهی کننده منکر در چالوس

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: ضاربان روحانی نهی کننده از منکر در غرب مازندران دستگیر و محل فعالیت فرد متخلف پلمپ شده است.



در پی ضرب و شتم یک روحانی نهی کننده به منکر، هادی ابراهیمی ظهر جمعه با دستور صریح به فرماندار و مقامات امنیتی و انتظامی استان مازندران خواهان دستگیری و پلمپ مغازه متخلف شد.



وی از دستگیری سه نفر از ضاربین خبر داد و اعلام داشت: ضاربان صبح شنبه (فردا) به مراجع قضایی تحویل خواهند شد و همچنین مغازه آن متخلف نیز پلمپ شده است.



ابرهیمی ادامه داد: به فرماندار چالوس و مسئولان ذیربط دانشگاه علوم پزشکی دستور داده تا در اسرع وقت نسبت به مداوای رایگان روحانی اقدامات لازم صورت دهند.



چندی پیش تعدادی از افراد در یکی از محلهای کسب در چالوس اقدام به ضرب و شتم یک روحانی ناهی منکر کردند.