نامگذاری هفته ملت در تقویم رسمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری، با اعلام اینکه در کشور مناسبتهای مختلفی وجود دارد و هر صنف و ارگانی برای خود هفته مشخصی دارد پیشنهاد داد که مسئولان هفته‌ای را به نام ملت در تقویم جانمایی کنند تا ملت هم دغدغه و مشکلات خود را بیان کند.



وی با اشاره به اقدمات مناسب مجلس در قبال جریان انحرافی وفتنه تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد که با فتنه و انحرافات مبارزه کند و باید تلاش کنیم در راه خاموش کردن فتنه و انحرافات نیز از بگو مگو‌های سیاسی نیز پرهیز کنیم.



وی با بیان اینکه تخریب افراد سیاسی به کشور ضربه می‌زند افزود: تا زمانی که ولایت فقیه بر کشور ما حاکم است هیچ نیرویی توان ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران را ندارد.



طبرسی افزود: در برخی بگو مگو‌های سیاسی نباید سال جهاد اقتصادی را فراموش کنیم و پرداختن به بازی‌های سیاسی در کشور، ما را از اهداف اساسی جهاد اقتصادی دور می‌کند.



وی ادامه داد: گرانی و بیکاری و تورم با جهاد اقتصادی جبران می‌شود و در مازندران برای اجرای درست جهاد اقتصادی باید ستادی تشکیل دهیم و از زوایه مختلف به بررسی دقیق اجرای جهاد اقتصادی بپردازیم.



وی تاکید کرد: نباید به سادگی از کنار جهاد اقتصادی رد شد و از نخبگان و فرهیختگان نیز برای روند اجرایی شدن درست سال جهاد اقتصادی کمک گرفته شود.



طبرسی با تسلیت شهادت مظلومانه شهدای هفت ‌تیر اظهار داشت: در این هفته فرصت بسیار مناسبی است تا مسئولان قضائی خدمات ودغدغه‌های خود را به خوبی بیان کنند.



وی با بیان اینکه اگر قوه قضائیه به درستی عمل کند در کشور با چالش کمتری مواجه می‌شویم افزود: دستگاههای قضایی به همراه سایر ارگانهای کشور مسئولیت ایجاد نظم و امنیت را در کشور برعهده دارد.



امام جمعه ساری با تاکید بر اینکه دادگستری منهای اسلام ارزشی ندارد افزود: باید تلاش کنیم که در صدور احکام اشتباهات را کاهش دهیم.



وی افزود: یکی از مشکلات قضایی در مازندران کمبود قاضی است و مازندران با توجه به گزارش‌های که شد نیاز به 700 قاضی دارد.