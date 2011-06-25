مجتمع گردشگری و رفاهی در مشهد اردهال ایجاد می شود

محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگارمهر در اراک افزود: کلیات طرح مجتمع گردشگری بهار اردهال در کمیته فنی گردشگری استان تصویب شده است و با تصویب نهایی آن در کارگروه گردشگری، حمایت‌های قانونی به منظور تسهیل و تسریع در عملیات ساخت آن انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی گفت: مکان پیش‌بینی شده برای ساخت این مجتمع در حدفاصل استان‌های مرکزی و اصفهان در جوار مرقد مطهر امامزاده سلطان علی ‌بن محمدباقر(ع) قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای ایجاد این مجتمع زمینی به وسعت 50 هکتار پیش‌بینی شده است، افزود: این مجتمع در سه مرحله با امکاناتی همچون خیمه‌گاه‌های اقامتی زائران، رستوران‌های سرباز و مسقف، پیست‌اسکی با برف مصنوعی، رصدخانه، فضاهای اداری، شمع‌خانه و فضاهای سبز تفریحی ایجاد می‌شود.

فراهانی برآورد سرمایه مورد نیاز برای ساخت و راه‌اندازی این مجتمع گردشگری و رفاهی را حدود سه میلیون دلار دانست و گفت: تمامی این سرمایه به صورت شخصی تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: متقاضی طرح مجتمع گردشگری مذکور از اهالی مشهد اردهال است که هم اینک در آمریکا اقامت دارد و قرار است با انتقال سرمایه این طرح را اجرا کند.

فراهانی اضافه کرد: این منطقه در روزهای پایانی هفته پذیرای بیش از 10هزار زائر و گردشگر از استان‌های اطراف است که ایجاد مجتمع مذکور آن را به قطب بزرگ گردشگری زیارتی و تفریحی استان تبدیل خواهد کرد.

