ایجاد بصیرت دینی از اهداف کانونهای مساجد است

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تشویق نسل جوان به مطالعه و تحقیق و ایجاد بصیرت دینی در بین آحاد جامعه به خصوص نسل جوان، از جمله اهداف برگزاری طرح اوقات فراغت است.

وی افزود: مضامین کلاسهای اوقات فراغت باید خدامحوری را در افراد شرکت کننده در کلاسها نهادینه کند که در این راستا مسئولان کانون ها با انتخاب استادان مجرب و سرفصلهای آموزشی مناسب نقش به سزایی در ترویج روحیه دینی افراد دارند.

حجت الاسلام ذوالفقاری با تاکید بر برگزاری کلاسهای قرآن کریم در اوقات فراغت، اضافه کرد: پیشرفت همه‌ جانبه جامعه مستلزم رشد آموزه ‌های قرآن و فعالیت ‌های محافل دینی در جامعه است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: هر ‌چه سرمایه ‌گذاری در زمینه فعالیت‌های قرآنی در جامعه افزایش یابد به نفع مردم بوده و در این راستا همکاری و همفکری مسئولان ضروری است.

وی در ادامه مساجد را مامن اصلی مبارزه با تهاجمات فرهنگی دشمن دانست و اظهار کرد: افرادی که از روی بی آگاهی اقدام به اعمال ناشایست می کنند باید از سوی کانونها هدایت شوند.