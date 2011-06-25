کمبود اعتبار در پرحادثه ترین محور کرمان/ جاده ای که به مقصد نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، جاده کرمان - بم که یکی از پر تردید ترین راههای کشور محسوب می شود و در واقع راه ارتباطی استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان به مرکز کشور نیز محسوب می شود و نقش تاثیر گذاری نیز در ارتباط شهرستانهای شرقی و جنوبی کرمان به مرکز استان ایفا می کند اما این جاده قدیمی به یکی از قدیمیترین پروژه های عمرانی در حال بهسازی استان کرمان نیز تبدیل شده است.

این جاده عملا تنها راه ارتباطی شهرستانهای نرماشیر، بم، فهرج، ریگان، جیرفت، کهنوج، قلعه گنج، منوجان، رودبار و عنبرآباد به مرکز استان است و نقش ترانزیتی در راستای ارتباط سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان را نیز برعهده دارد هر روز شاهد عبور و مرور هزاران خودرو از یک جاده کم عرض است.

ادامه بروز تصادفات دلخراش در جاده بم/ مردم در انتظار شکسته شدن طلسم پروژه عمرانی

مردم استان کرمان بارها شاهد بروز تصادفهای دلخراش و کشته شدن سرنشینان خودرو ها در این محور بوده اند اما گویی احداث باند دوم این محور که از مهمترین ضروریات استان کرمان و استانهای همجوار است به یکی از پروژه های طلسم شده کرمان تبدیل شده است و تنها چیزی که طی سالهای اخیر مردم کرمان در خصوص این پروژه شنیده اند وعده و وعید و اخبار وقوع تصادفهای دلخراش بوده است.

این محور ترانزیتی که در حادثه زلزله بم دچار خسارات بسیار سنگین شد امروز به دلیل کمبود اعتبار تقریبا متوقف شده است و هر از چند گاهی در سخنان مسئولان از آن یاد می شود.

پروژه احداث باند دوم این محور پس از وقوع زمین لرزه و با پیشنهاد بانک جهانی در راستای اختصاص بودجه ای برای بهسازی این محور که در واقع پس از بروز زمین لرزه دچار آسیب شده بود در سال 82 کلید خورد اما به دلایلی به گفته برخی مسئولان کرمان این بودجه اختصاص نیافت و احداث باند دوم این محور نیمه کاره ماند.

نکته قابل تاملی که می توان در خصوص راههای استان اشاره کرد لزوم بهسازی نقاط حادثه خیز استان است که می توان به محور سیرجان - بندرعباس، کرمان - زرند، کرمان - راور و کرمان - بم اشاره کرد که همه این پروژه ها آغاز شده اند اما نیمه کاره مانده اند از سوی دیگر بیشتر کار احداث جاده ها به محورهای روستایی متمرکز شده است اما تصادفات در محورهای اصلی همچنان ادامه دارد.

این مسئله ضمن اینکه آمار تصادفات را در محورهای اصلی استان حفظ کرده است از سوی دیگر موجب شده است با توسعه محورهای روستایی میزان تصادفات در این محورها افزایش یابد و یکی از دلایل آن نیز عدم وجود پلیس راه به دلیل کمبود نیرو در این مناطق و کم توجهی به قوانین رانندگی از سوی مردم بوده است.

اولویت بندی ساخت جاده ها ضروری است/ اول رفع نقاط حادثه خیز بعد توسعه راهها

اولویت بندی در پروژه های راه استان کرمان خلائی است که به نظر می رسد علیرغم صرف هزینه ها و زمان طی سالهای اخیر موجب نیمه کاره ماندن محورهای حادثه خیز کرمان شده است.

هم اکنون نیز کار در این محورها به کندی پیش می رود که دلیل اصلی آن نیز کمبود اعتبار لازم برای تکمیل است.

فرماندار بم در آخرین اظهار نظر در خصوص جاده کرمان - بم در کمیته برنامه ریزی شهرستانهای بم، ریگان و فهرج یکی از ضروریات این شهرستانها را تکمیل این جاده دانسته است.

حسین شایق که در این جلسه مهمترین مشکل این شهرستانها را این جاده دانسته است خواستار برنامه ریزی مسئولان برای حل این مشکل پس از سالها شده است.



وی روند اجرای این پروژه را بسیار کند اعلام کرد و گفت: با توجه به حادثه خیز بودن این محور باید اقدامات و بستر لازم برای رفع این مشکل مهیا شود.

این مسئول ادامه داد: اکثر مصوبات هیئت دولت در بم یا انجام شده و یا اینکه در حال انجام است و مصوبات پروژه های بازسازی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص پروژه جاده بم نیز پروژه از سمت بم به کرمان در حال انجام است اما متاسفانه کار از سمت کرمان متوقف شده است.

فرماندار بم خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد و گفت: زیر ساختهای انجام پروژه مهیا است و نباید در اجرای آن سسستی شود.

شایق با اشاره به اینکه این محور پر تردد ترین جاده استان کرمان محسوب می شود و به خصوص در فصل برداشت محصولات کشاورزی با ترافیک بسیار بالایی مواجه است گفت: خواسته مردم سه شهرستان شرقی کرمان توجه ویژه به اجرای این طرح و تکمیل این پروژه پس از هشت سال است.

بانک جهانی مقصر طولانی شدن پروژه است



این محور قرار شد پس از زمین لرزه از محل اعتبارات بانک جهانی با توجه به قولهایی که از سوی این بانک داده شده بود احداث شود اما پس از گذشت چند سال و با وجود پیگیریها این بانک از پرداخت تسهیلات خودداری کرد مدیرکل راه و ترابری شمال کرمان سید علی خانی، مدیرکل راه و ترابری شمال استان کرمان نیز در خصوص روند اجرای این طرح گفت: این محور قرار شد پس از زمین لرزه از محل اعتبارات بانک جهانی با توجه به قولهایی که از سوی این بانک داده شده بود احداث شود اما پس از گذشت چند سال و با وجود پیگیریها، این بانک از پرداخت تسهیلات خودداری کرد و به همین دلیل بازه زمانی طولانی شامل این طرح شد.

وی ادامه داد: در واقع دلیل اصلی این امر هم همان امتناع بانک جهانی از پرداخت تسهیلات بود.

مدیرکل راه و ترابری شمال کرمان ادامه داد: در واقع این اداره کل پروژه را از سال 88 تحویل گرفته است که حدود یک سال می شود که در ابتدا با کمبود اعتبار مواجه بود اما هم اکنون اعتبارات مورد نیاز در قالب سه ردیف اعتباری تعریف شده و این محور به پروژه ای پایدار و دارای اعتبارات ملی تبدیل شده است.

این مسئول افزود: این پروژه در فازهای مختلف درحال پیگیری است.

با وجودیکه مدیرکل راه و ترابری کرمان پس از گذشت هشت سال از عملیات احداث این پروژه از تحویل گرفتن این جاده طی یک سال گذشته خبر می دهد مردم بم که طی این سالها شاهد بروز تصادفهای بسیار در این محور بوده اند خواستار تسریع در روند اجرای محور بم به کرمان هستند.

مردم خواستار حل مشکل هستند

پیش از این نیز خبرگزاری مهر گزارشی از رانندگان درون استانی و همچنین رانندگان ترانزیتی در این محور منتشر کرده بود که به گفته این افراد محور کرمان - بم یکی از خطرناکترین محورهای جنوبشرق کشور است و مسئولان باید بجای احداث جاده های جدید در استان به فکر رفع مشکل چنین جاده هایی باشند و از بروز تلفات مالی و جانی فراوان در این نقاط بکاهند.



