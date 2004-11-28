طرح لباس ملي بايد سريعتر در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد

فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: از هنگامي كه موضوع لباس ملي توسط رهبر معظم انقلاب عنوان شد كميسيون فرهنگي مجلس از مركز پژوهشهاي مجلس خواست تا كاركارشناسي برروي اين امر را انجام دهند و اين مركز نيز اين كار را آغاز كرده است.

وي افزود: لباس ملي عنصري فرهنگي و جزء هويت فرهنگي هر ملتي به حساب مي آيد در طرح لباس ملي يك موضوع مشترك است و آن اين است كه تمام لباسهايي كه در طول تاريخ از هويت ايراني و اسلامي برخوردارند پوشيدگي داشته و حجاب را پذيرفته اند.

عضو فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرد: طرحي با عنوان لباس ملي دركميسيون فرهنگي مجلس مطرح نشده اما اعضاي كميسيون با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب و هويت و فرهنگ ملي ، از مركز پژوهشها خواستند كه روي آن كار كنند .

آليا گفت: لباس ملي چيزي نيست كه بتوان مردم را اجبار كرد كه آن را بپوشند بلكه بايد داراي جاذبه ها و ويژگيهايي باشد كه مردم آنرا بپذيرند ، اين لباس بايد با توجه به ويژگيهاي فرهنگي واسلامي ، فرهنگ اصيل مردم از سوي طراحان طراحي شود و از ميان طرحهاي مختلف ارايه شده يكي به عنوان لباس ملي مردم انتخاب شود ، طراحان بايد با توجه به مدلي كه قرآن كريم براي فعاليتهاي اجتماعي ارايه كرده ، پوششي مانند چادر دو تكه و مطابق با زمان و ذوق و سليقه ملي طراحي كنند.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مي توان ابتدا پس از طراحي لباس از آن در اجلاس هاي بين المللي ، محيط هاي دانشگاهي و ..استفاده كرد اظهار داشت : پس از اينكه اين طرح د رميان مردم جا افتاد مي توان آن را عمومي كرد .

وي گفت: طراحي لباس ملي سال 64 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان شد اما چون مسوولين اين امر را پيگيري نكردند طرح متوقف شد.