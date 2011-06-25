استقبال 5000 نفری از قلعه نویی در فرودگاه تبریز/ تراکتور آسیایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حضور بیش از پنج هزار علاقمند و هوادار تراکتورسازی تبریز در فرودگاه این شهر به منظور استقبال از امیر قلعه نوعی ترافیک سنگینی در این منطقه از شهر ایجاد و عبور و مرور را سخت کرد.

ازدحام جمعیت و شلوغی به حدی خارج از تصور بود که برنامه های از پیش تعیین شده برای برگزاری مراسم استقبال از قلعه نوعی با ناهماهنگی مواجه شد.

به دلیل بی برنامگی و ناهماهنگی های ایجاد شده به خبرنگاران اجازه مصاحبه داده نشد و از سوی دیگر نیز مسئولان مجبور شدند برای جلوگیری از هرج و مرج، قلعه نوعی را از فرودگاه به سوی باشگاه، ‌جاییکه قرار است سرمربی جدید در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند، منتقل سازند.

امیر قلعه نوعی نیز که گویا تصور چنین استقبالی را نداشت، از سیل علاقمندان و ازدحام جمعیت شوکه به نظر می آمد.

سرمربی جدید تراکتورسازان در سخنانی کوتاه، درحالیکه با اصرار مسئولان برای حرکت به سمت باشگاه مواجه بود گفت: امیدوارم با زحمات مجموعه باشگاه و تیم، پاسخگوی محبت ها و انتظارات این علاقمندان باشم.

قلعه نوعی تاکید کرد: با حمایت تماشاگران همیشه متعصب و حامی تراکتور به طور قطع تیمی کیفی می سازیم تا جوابگوی خواست آنها که همانا صعود به آسیا است باشیم.

وی در عین حال لازمه موفقیت تراکتور در فصل آتی لیگ برتر را "یکی بودن" خواند و افزود: موفقیت تیم با فرد نیست و باید مجموعه مدیریت، کادر فنی، بازیکنان و تماشاگران همدل و متحد در راه توفیق این مجموعه همدل و یکرنگ باشند.

قرار است امیر قلعه نوعی دقایقی دیگر در کنفرانس مطبوعاتی،‌ به سئوالات خبرنگاران پاسخ دهد.