تیم ملی ایران موفق به شکست سوریه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی بسکتبال ایران و سوریه در چارچوب دومین روز رقابت‎های قهرمانی غرب آسیا جمعه شب در اربیل عراق برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان کشورمان با نتیجه 83 بر 62 بر سوریه غلبه کردند. تیم ملی کشورمان کوارتر نخست این بازی را واگذار کرد اما در سایر کوارترها موفق به شکست حریف شد. نتیجه دیدار تیم‌های ایران و سوریه به شرح زیر است:

* ایران 83 - سوریه 62

(13 بر 16)، (23 بر 11)، (19 بر 18) و (28 بر 17)

مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا به منظور تعیین سه تیم برتر این منطقه برای حضور در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا برگزار می‎شود. در چارچوب این رقابت‌ها جمعه شب تیم مملی اردن نیز با نتیجه 79 بر 77 عراق را شکست داد.

تیم ملی بسکتبال کشورمان که پنجشنبه شب با دو اختلاف امتیاز (72 بر 70) موفق به شکست اردن شده بود، امروز شنبه آخرین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا را برابر عراق برگزار می‎کند. دو تیم سوریه و اردن نیز به مصاف هم می‎روند.