دي سايت : سيگنالهايي مبني از حمايت دو جانبه ميان آمريكا و اسرائيل در خصوص مقابله با برنامه هاي هسته اي ايران بگوش مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين مجله ، هنوز ايران و اروپا به توافق نظر دست نيافته اند . ايران در لحظاتي كه گمان مي رفت در نشست جاري آژانس بين المللي انرژي اتمي با اروپا به توافق نهايي دست يابد خاطر نشان ساخت كه در نظر دارد از 20 دستگاه سانتريفيوژ استفاده تحقيقاتي و علمي نمايد .

اين مجله آلماني همچنين نوشت : سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس كه مهمترين طرف گفتگوي ايران درخصوص فعاليتهاي هسته اي اين كشور بشمارمي آيند با مخالفتهاي پي درپي خود با ادعاها و اظهارات مقامات كاخ سفيد مبني بر تسريع درارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل خاطر نشان ساختند كه اين كشور مجاز به ادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خواهد بود .

دي سايت با بيان اين مطلب كه پرونده هسته اي ايران در نشست جاري آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز به نتيجه مشخصي دست نخواهد يافت ، تصريح كرد : به نظر مي رسد آژانس نشست ديگري در 28 فوريه ( 10 اسفند ) برگزار كند .

اين نشريه آلماني در بخش ديگري با اشاره به خصوت ديرينه اسرائيل با ايران و فعاليتهاي هسته اي اين كشور افزود : در نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي نمايندگان ايران و اسرائيل حتي از چند متري يكديگر نيز نگذشتند .

دي سايت همچنين نوشت : سيگنالهايي مبني از حمايت دو جانبه ميان آمريكا و اسرائيل در خصوص مقابله با برنامه هاي هسته اي ايران بگوش مي رسد . آمريكا سعي دارد با اعمال تاثير در نظر وراي آژانس براي ارجاع پرونده هسته اي ايران را به منظور اعمال تحريم به شوراي امنيت سازمان ملل تسريع ايجاد كند.