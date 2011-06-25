دکتر علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه دانشگاهها بعد از نیمه خرداد ماه به دانشگاهها اختصاص می یابد، خاطرنشان کرد: بودجه های سه ماهه اول سال با ضریب 18 درصد به دانشگاهها اختصاص می یابد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به دیر کرد اختصاص بودجه ها در سه ماه اول سال اظهار داشت: دانشگاهها در سه ماهه اول سال با مشکلات عدیده ای در تامین مالی مواجه هستند.



وی ابراز امیدواری کرد که این امر در تخصیص های بعدی مشکلات دانشگاهها مرتفع شود.

