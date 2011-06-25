شبکه اجتماعی دانشجویان تشکیل شد/ 20هزار دانشجوی ایرانی در شبکه اجتماعی

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، نشانی اینترنتی iran-ssn.ir را به عنوان نشانی شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان ایرانی اعلام کرد و گفت: شبکه اجتماعی دانشجویان برای بیشتر شدن ارتباط بین دانشجویان راه‌اندازی شده تا دانشجویان با تشکیل گروه‌های خاص در آن با یکدیگر ارتباط علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.

وی از عضویت تعدادی از مدیران وزارت علوم در این شبکه اجتماعی خبر داد و گفت: این شبکه اجتماعی مجازی ظرفیت عضویت 20 هزار نفر را دارد و دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور اعم از دانشجویان بورس یا غیربورس می‌توانند عضو این شبکه اجتماعی شوند.

مسلمی نائینی از عضویت 300 دانشجوی ایرانی در شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان تا کنون خبر داد و گفت: از دانشجویان ایرانی بورسیه می‌خواهیم که حتماً عضو این شبکه شوند. 2 هزار و 300 دانشجوی بورسیه داخل در مقطع دکتری و بیش از 400 دانشجوی دکتری بورسیه در خارج کشور داریم که از آنها می‌خواهیم حتماً عضو این شبکه شوند و با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.

مدیرکل امور دانشجویان خارج وزارت علوم از به اشتراک گذاشتن اطلاعات علمی، طرح سوالات علمی، مشارکت در تالارهای گفتگو و آشنایی دانشجویان با یکدیگر از طریق صفحات شخصی کاربران را به عنوان برخی امکانات شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان ایرانی نام برد و گفت: اعضای این شبکه می‌توانند گروه دوستان تشکیل دهند و یکدیگر را دعوت به ارتباط کنند.

مسلمی نائینی با سفارش به کاربران شبکه اجتماعی مجازی دانشجویان برای پرهیز از بحث‌های خاص سیاسی گفت: نخبگان باید به کشور کمک کنند و در فضای منطقی، اخلاقی و محترمانه با حفظ مقررات بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند.