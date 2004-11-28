80 درصد تجهيزات ايستگاه هاي سوخت گيري گاز طبيعي در كشور توليد مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر فرهنگ سازي و ارتباطات بهينه سازي مصرف سوخت كشور، مهندس خليل عسگري با اشاره به گشايش اولين خط توليد تجهيزات و قطعات CNG در يكي از كارخانه هاي كشور افزود : در اين كارخانه تجهيزات ايستگاه هاي CNG مانند كمپرسور، ديسپنسر( توزيع كننده ) و قطعات مورد نياز اين صنعت ساخته مي شود.

وي تاكيد كرد : علاوه بر اين كارخانه ، 3 كارخانه اصلي ديگر توليد تجهيزات ايستگاه سوخت گيري گاز طبيعي نيز در حال احداث است كه با راه اندازي اين قبيل كارخانه ها ، ظرفيت توليد تجهيزات صنعت CNG افزايش مي يابد.

اولين خط توليد تجهيزات و قطعات CNG در كشور روز سه شنبه به طور رسمي افتتاح و آغاز به كار خواهد كرد.هم اكنون نيز 28 كارخانه فرعي ، براي توليد قطعات لازم اين صنعت با كارخانه هاي اصلي همكاري مي كنند .

