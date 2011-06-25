جدیدترین تصویر از جسد بن لادن/ عکس ارسالی کماندوی آمریکایی

در عملیات نیروهای آمریکایی که گفته می شود دوم مه انجام شد و 38 دقیقه به طول انجامید یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه "اسامه بن لادن" در منطقه ابوت آباد یورش برده و او را کشتند.

در این عملیات بن لادن در اثر برخورد گلوله به سر و سینه اش کشته شد. نظامیان آمریکایی پس از کشتن سرکرده القاعده، جسد وی را با بالگرد از این مکان خارج کردند.

داستانهای متفاوتی درباره مرگ رهبر القاعده روایت می شود که یکی از جالب ترین آنها متلاشی شدن جسد بن لادن و پرتاب جسد به دریا است.

گویا سرنشینان بالگرد پیش از رسیدن به ناو آمریکایی اقدام به پرتاب جسد بن لادن به درون دریا کرده اند. این در حالی است که دلایل ارائه شده از سوی آمریکائی ها برای انجام این عمل عجیب، به هیچ وجه قانع کننده نیست.

سی ان ان نیز بعدا با پخش یک فیلم ویدئویی مدعی شد جسد بن لادن در دهان یک کوسه است و تصاویری را منتشر کرد که نیروهای آمریکایی درحال تماشای این ویدئو بودند.

این فیلم ویدئویی همچنین کشتی های آمریکایی را در هنگام انداختن جسد بن لادن به دریا نشان می دهد.سی ان ان همچنین خبر داد که اثر سوختگی و کبودی روی جسد بن لادن دیده می شود و چشم چپ رهبر القاعده سیاه است، این درحالیست که این تصویر شفاف نبوده و مشخص نیست که آیا جسد فردی که در کام کوسه است جسد بن لادن می باشد یا نه؟

اما موضوع مهم این است که بررسی گرافیکی تصاویر منتشر شده و متفاوت بودن آنها ابهامات بسیاری را درباره صحت خبر مرگ بن لادن و ساختگی بودن این تصاویر افزایش داد.

تصویر زیر که آخرین و تازه ترین تصویر از جسد بن لادن است توسط یکی از کماندوهای عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با تلفن همراه در منطقه ابوت آباد پاکستان گرفته شده و در اختیار خبرنگار مهر در هرات گذاشته شده است.

تصویری که کماندوی آمریکایی در اختیار خبرنگار مهر قرار داد

در تصویری که نظامی آمریکایی در اختیار خبرنگار مهر قرار داده است، چشم چپ بن لادن زخمی شده است، حال آنها در عکس های قبلی نشان می داد که چشم راست رهبر القاعده مورد هدف گلوله قرار گرفته است.