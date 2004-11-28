  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۱:۵۶

سريالهاي پليسي ايراني و خارجي تلويزيون در شبكه يك آسيب شناسي مي شوند

واحد تامين برنامه شبكه اول سيما با همكاري نخستين جشنواره فيلم پليس برنامه اي تحت عنوان "پليس، امنيت عمومي، رسانه ملي» براي پخش آماده مي سازد.

اين برنامه كه از دوازدهم آذرماه جاري از شبكه اول سيما پخش مي شود، درقالب 6 قسمت 35 دقيقه اي توليد مي شود كه با حضور كارشناسان و صاحب نظران فرهنگي و سينماي كشور به بررسي موضوعات مختلف پرداخته مي شود.

عناوين و كارشناسان قسمت هاي ششگانه اين برنامه به اين ترتيب اعلام شد:

- ضرورت تعامل پليس و رسانه ملي با حضور دكتر رضي و دكتر كاظم زاده.
- رابطه و نسبت امنيت و فرهنگ عمومي با حضور مجيد رجبي معمار و جواد آريان منش.
- نقش رسانه در جلوگيري از وقوع جرم با حضور عليرضا سجادپور و دكتر فربد فدايي.
- آسيب شناسي مجموعه هاي پليسي ايراني با حضور محمد تقي فهيم و دكتر علي اصغر محكي.
- آسيب شناسي مجموعه هاي پليسي خارجي با حضورعزيزالله حاجي مشهدي و دكتر غلامرضا گرشاسبي.

 

کد خبر 134322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها