سريالهاي پليسي ايراني و خارجي تلويزيون در شبكه يك آسيب شناسي مي شوند

اين برنامه كه از دوازدهم آذرماه جاري از شبكه اول سيما پخش مي شود، درقالب 6 قسمت 35 دقيقه اي توليد مي شود كه با حضور كارشناسان و صاحب نظران فرهنگي و سينماي كشور به بررسي موضوعات مختلف پرداخته مي شود.

عناوين و كارشناسان قسمت هاي ششگانه اين برنامه به اين ترتيب اعلام شد:

- ضرورت تعامل پليس و رسانه ملي با حضور دكتر رضي و دكتر كاظم زاده.

- رابطه و نسبت امنيت و فرهنگ عمومي با حضور مجيد رجبي معمار و جواد آريان منش.

- نقش رسانه در جلوگيري از وقوع جرم با حضور عليرضا سجادپور و دكتر فربد فدايي.

- آسيب شناسي مجموعه هاي پليسي ايراني با حضور محمد تقي فهيم و دكتر علي اصغر محكي.

- آسيب شناسي مجموعه هاي پليسي خارجي با حضورعزيزالله حاجي مشهدي و دكتر غلامرضا گرشاسبي.