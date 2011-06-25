۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۷

وزارت خارجه روسیه:

تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران اعتبار شورای امنیت را زیر سوال می برد

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه دو شرکت ایرانی سوالات بسیاری را ایجاد کره و تاثیری منفی بر اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه روسیه روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه شرکت "ایران ایر" و "تایدواتر میدل ایست" تاثیری منفی بر اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و همچنین تهدیدی برای همکاری روسیه با شرکت های ایرانی است.

در این بیانیه آمده است که تحریم های آمریکا علیه شرکت های ایرانی کاملا غیر قابل قبول بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

وزارت خزانه داری آمریکا پنج شنبه با هدف جوسازی و بهانه تراشی برای اقدامات یکجانبه و خصمانه خود ادعا کرد که شرکت ایران ایر برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تجهیزات نظامی حمل و نقل می کند.

