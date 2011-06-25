سازمان ملل محاکمه فعالان سیاسی در بحرین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خانم "ناوی پیلای" ضمن انتقاد از مقام های بحرینی برای برخوردها و محکومیت های تند فعالان اپوزیسیون بحرین گفت: حاکمان این کشور مسئولیت شکنجه های سیاسی را برعهده دارند.

وی در نامه خود به حمد بن عیسی آل خلیفه نگرانی خود را از محکومیت های سنگین زندان برای 21 فعال ضد دولتی در این کشور ابراز داشت.

"آوینا شمدسانی" سخنگوی پیلای نیز گفت: نگرانی های جدی درباره روند حقوقی محکومان وجود دارد، افرادی که بسیاری از آنها در حوزه دفاع از حقوق بشر بخوبی شناخته شده اند و به آنها احترام گاشته نشده است.

روز چهارشنبه یک دادگاه نظامی در بحرین 8 فعال سیاسی این کشور را به اتهام براندازی نظام سیاسی کنونی به حبس ابد محکوم کرد و 13 نفر دیگر هم به اتهام مشابه به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

این اقدام دادگاه بحرینی مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و همچنین علمای بحرینی نیز قرار گرفته است.

شیخ عیسی قاسم در سخنانی در نماز جمعه دیروز این اقدام دولت بحرین را محکوم کرد.

وی افزود: ما همه احساس درد می کنیم و از این محکومیت ها رنج می بریم.