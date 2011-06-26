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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نقد یک اثر با مطالعه دقیق آن ممکن است

نقد یک اثر با مطالعه دقیق آن ممکن است

استاد تاریخ دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه نقد یک اثر با مطالعه دقیق و اشراف به مطالب آن ممکن است، یادآور شد: آثاری که نوآوری داشته باشند، رغبت بیشتری برای بررسی و انتقاد ایجاد می‌کنند.

دکتر محمد رضا ابویی مهریزی در مورد اینکه ضوابط و معیارهای شما برای انتخاب یک اثر یا یک کتاب برای نقد و بررسی چیست، به خبرنگار مهر گفت: ضوابط و معیارهای فراوانی در انتخاب یک اثر جهت نقد و بررسی دخیل هستند، اینکه یک اثر تا چه اندازه جدید و نوآور است، از برجسته ترین عوامل توجه به آن است.

وی افزود: میزان پایبندی یک اثر به ضوابط و  روشهای علمی و آکادمیک در فرآیند تحقیق و طریقه به سامان آوردن آن چون لحاظ کردن طرح دقیق و هدفمندی مسئله و فرضیه علمی از دیگر جنبه هایی است که در ایجاد انگیزه برای نقد یک اثر، تأثیر به سزایی دارد و نیز میزان اتکای اثر به منابع و اسناد اصیل و دست اول و نتایجی که از رهگذر آن به دست آمده است در نقد و بررسی آن حائز اهمیت است.

استاد تاریخ دانشگاه پیام نور در مورد اینکه چگونه خود را برای نقد و بررسی یک اثر آماده و مهیا می کند نیز گفت: اشراف و تسلط بر موضوع و نیز ادبیات و دانشهای مرتبط با آن از الزامات اصلی نقد یک اثر است . دیگر آن که با مطالعه دقیق اثر و چند باره آن به لحاظ تأثیری که در دریافتهای نو و ژرفتر از اثر دارد و با شناخت جامع و همه جانبه آن، خود را مهیای بررسی اثر می کنیم. نکته دیگری که در فرآیند نقد و بررسی اثر شایان توجه است ، اطلاع روشن از ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی آن است .

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و تاریخ یادآور شد: چنان که از طریق مطالعه تطبیقی اثر با آثار مشابه به تمایز مطالب بدیع و نوآور اثر با دیگر مفاد آن پرداخت و به عبارت دیگر امتیازات و معایب آن را مورد بازشناسی قرار داد . 

کد مطلب 1343239

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