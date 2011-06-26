نقد یک اثر با مطالعه دقیق آن ممکن است

دکتر محمد رضا ابویی مهریزی در مورد اینکه ضوابط و معیارهای شما برای انتخاب یک اثر یا یک کتاب برای نقد و بررسی چیست، به خبرنگار مهر گفت: ضوابط و معیارهای فراوانی در انتخاب یک اثر جهت نقد و بررسی دخیل هستند، اینکه یک اثر تا چه اندازه جدید و نوآور است، از برجسته ترین عوامل توجه به آن است.

وی افزود: میزان پایبندی یک اثر به ضوابط و روشهای علمی و آکادمیک در فرآیند تحقیق و طریقه به سامان آوردن آن چون لحاظ کردن طرح دقیق و هدفمندی مسئله و فرضیه علمی از دیگر جنبه هایی است که در ایجاد انگیزه برای نقد یک اثر، تأثیر به سزایی دارد و نیز میزان اتکای اثر به منابع و اسناد اصیل و دست اول و نتایجی که از رهگذر آن به دست آمده است در نقد و بررسی آن حائز اهمیت است.

استاد تاریخ دانشگاه پیام نور در مورد اینکه چگونه خود را برای نقد و بررسی یک اثر آماده و مهیا می کند نیز گفت: اشراف و تسلط بر موضوع و نیز ادبیات و دانشهای مرتبط با آن از الزامات اصلی نقد یک اثر است . دیگر آن که با مطالعه دقیق اثر و چند باره آن به لحاظ تأثیری که در دریافتهای نو و ژرفتر از اثر دارد و با شناخت جامع و همه جانبه آن، خود را مهیای بررسی اثر می کنیم. نکته دیگری که در فرآیند نقد و بررسی اثر شایان توجه است ، اطلاع روشن از ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی آن است .

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و تاریخ یادآور شد: چنان که از طریق مطالعه تطبیقی اثر با آثار مشابه به تمایز مطالب بدیع و نوآور اثر با دیگر مفاد آن پرداخت و به عبارت دیگر امتیازات و معایب آن را مورد بازشناسی قرار داد .