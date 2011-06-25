آمریکائیها از کاروان آزادی دوری کنند/ چراغ سبز واشنگتن روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، در همین رابطه "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت : فکر نمی کنم که این کاروان و این کشتی ها کمکی به مردم غزه بکنند.

وی در ادامه افزود : ما از شهروندان خود می خواهیم که به هیچ عنوان با این کشتی ها همراه نشده و همراه با آنها عازم غزه نشوند. این در حالی است که تا کنون چند فعال آمریکایی به این کاروان ملحق شده اند.

پیش از کلینتون، "ویکتوریا نولان" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حرکت کشتی های کاروان آزادی به سمت غزه را یک کار غیر مسئولانه و تحریک کننده خوانده بود.

در همین رابطه خبر می رسد که اسرائیل برای برخورد با کشتی های کاروان آزادی که قرار است در سالگرد حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به کاروان کمک های انسان دوستانه به غزه، به این منطقه عزیمت کند با چراغ سبز آمریکا مواجه شده است.

در همین رابطه ایتالیا نیز روز گذشته با حرکت کشی های کاوران آزادی به سمت غزه مخالفت کرد.