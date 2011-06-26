فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون ضمن بیان این مطلب در خصوص ویژگی‌های یک مجری کاربلد در رادیو و تلویزیون گفت: مقوله اجرا در تلویزیون و گویندگی در رادیو هیچگاه به صورت علمی نقد و بررسی نشده است و به دلیل پرداخت به مسائل حاشیه‌ای و غیر ضروری در این حرفه هیچگاه نتوانسته ایم به اصل موضوع بپردازیم؛ من به عنوان مدرس این فن به تمام دانشجویان و کسانی که مشتاق هستند که اصول کار را یاد بگیرند متذکر می‌شوم که علاقه و دوست داشتن این حرفه یک طرف ماجرا است اما آنچه در کنار این علاقه حائز اهمیت است توجه به اصول حرفه اجرا در رادیو و تلویزیون است.

مجری برنامه‌های سحرگاهی ماه مبارک رمضان در توضیح صحبت‌های خود افزود: تلویزیون آمریکا در سال 1950 کار خود را با خواندن خبر به همراه تک عکس آغاز کرد به این معنا که یک عکس از ماجرا به صورت تصویری نشان می‌داد و اصل اتفاق را با نریشن بیان می‌کرد و چنین شیوه خبرخوانی را به مدت پنج سال ادامه داد تا اینکه از سال 1957 تا سه سال پس از آن گوینده خبر خود مولف خبر بود. با تشکیل تلویزیون "cbs" خبر را با آوردن منبع، زنده نمایی می‌کردند در واقع گزارشگر، گزارش خود از ماجرا را قبلا ضبط می‌کرد و گوینده براساس ماجرایی که گزارشگر تعریف کرده بود سئوالات را طرح می کرد و به تبع آن گزارشگر هم پاسخ می داد در واقع زنده نمایی می کرد.

جمشیدی ادامه داد : با این اصاف متوجه می‌شویم که تفکر، ذوق، تصویر و ابتکار از مهمترین فاکتورهایی است که یک گوینده باید آن را رعایت کند از همین رو به اعتقاد من یک مجری کار بلد در کنار خوب شنیدن و خوب دیدن در درجه نخست باید یک خبرنگار باشد تا روحیه بیان شرح اتفاق، ایجاد خلاقیت، ابتکار و در نهایت جذب مخاطب را داشته باشد تا بتواند گوینده خوبی در رادیو و یا مجری با صلاحیت در تلویزیون به شمار آید ؛ بنابراین ممکن نیست کسی بدون داشتن این روحیه ادعا کند که گوینده و یا مجری خوبی است.

این مجری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که اغلب گویندگان و مجریانی که در رادیو و تلویزیون فعالیت می‌کنند ویژگی ورود به این حرفه و همچنین تجربه کافی در این امر را ندارند گفت: یکی از نقاط ضعف گویندگان رادیو و تلویزیون عدم دانش و مطالعه درست و جزئی نگری در این حوزه است به این معنا که برخورداری از سلامت صدا، تاکید آهنگ صدا و تلفظ درست کلمات از مسائل جزئی و در عین حال مهم یک گوینده است و در این راستا یک مجری خوب درعرصه تلویزیون در درجه نخست باید یک گوینده خوب باشد. در واقع در مرحله نخست باید شرایط برقراری یک ارتباط داشته باشد و پس از دانش ارتباط ، هنر و مهارت ادامه ارتباط درمرحله دوم قرار می‌گیرد؛ از همین رو آغاز یک ارتباط خوب یک سلام خوب است و این ارتباط در لحظه به وجود می‌آید و در لحظه هم ازبین می‌رود بنابراین برقراری این ارتباط نکته اصلی در جذب مخاطب است.

وی در ادامه با اشاره به جذب مخاطب گفت: دانش ارتباط در یک گوینده و مجری یعنی توانایی جذب مخاطب که این جذب مخاطب در سادگی و بی ریا بودن معنا پیدا می‌کند و به نوعی جلب اعتماد از سوی بیننده و یا شنونده محسوب می‌شود و پس آن نفوذ در مخاطب و ادامه رابطه و به پایان رساندن آن از مهمترین فاکتورهای برقراری این ارتباط است.

فرزاد جمشیدی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های حرفه ای یک مجری گفت: وقتی بحث ویژگی یک مجری خوب مطرح می‌شود درکنار عنصر ویژگی، بحث ضرورت هم پیش می‌آید، که در بحث ضرورت 10 نکته وجود دارد که هریک از آن نکات باید رعایت شود و در خصوص ویژگی یک مجری هم 10 نکته وجود دارد که اگر سه مورد از این مجموعه رعایت شود کافی است.

این مدرس اجرا در ادامه با اشاره به ضرورت‌های موجود در این حرفه گفت: دانش، شور و حرارت، اعتقاد به موضوعی که درباره آن صحبت می‌شود، شکیبایی، شناخت از مردم، فروتنی، داشتن قریحه طنز، رعایت ادب، توانایی کنترل اتفاق‌های غیر قابل پیش‌بینی از ضروریات این حرفه است.

وی در ادامه در توضیح ویژگی‌های یک مجری خوب گفت: همانگونه که اشاره کردم ویژگی یک مجری خوب در 10 عنوان مانند پوشش مناسب، راهیابی به اطلاعات عمومی، داشتن چهره مناسب، مسلط بودن به قلمرو واژگان، داشتن روحیه جستجوگری، داشتن اندام مناسب، دغدغه و پویایی هنرشناسی، الگودهی و ترس مقدس از ویژگی‌های این حرفه است.

وی در پایان افزود: در طول سال‌ها فعالیت خود در عرصه اجرا هیچ رابطه استخدامی با سازمانی با صدا و سیما نداشته‌ام و نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنم به خاطر حفظ موقعیت خودم در سازمان نیست؛ اما به عنوان مدرس این رشته که بالغ بر هشت سال است که فن اجرا را تدریس می‌کنم معتقدم که حضور علی دارابی در معاونت سیما یک اتفاق است و امیدوارم که تا سالیان دراز حضور ایشان پرثمر باشد، چرا که ایشان یکی از مدیرانی است که بر روی کارهای خوب ارزش‌گذاری می‌کند و امیدوارم در آینده شاهد درخشش مجریان خوب در این حوزه باشیم چرا که آقای دارابی فعالیت‌هایی مثبت در خصوص پرورش مجری خوب انجام می‌دهد.