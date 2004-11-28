نمايشگاه بين المللي نقاشي كودكان و نوجوانان ويژه صرفه جويي آب

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، هدف از برگزاري نمايشگاه مذكور، ايجاد بستري فرهنگي براي كودكان و نوجوانان در خصوص گسترش فرهنگ صرفه جويي و تداوم تفكر استفاده درست از آب ، مشاركت و آشنايي مردم در حفظ و نگهداري آب و آگاهي از راههاي مناسب صرفه جويي در مصرف آب است .

بر اساس اين گزارش در دوازدهمين نمايشگاه نقاشي كودكان و نوجوانان بيش از 20 هزار اثر داخلي و 593 اثر از كشور هاي آلمان ، ايتاليا ، انگلستان ، سودان ، كويت ، تركيه ، ويتنام ، امريكا ، بنگلادش ، اردن ، پاكستان ، هندوستان ، قبرس ، قزاقستان ، لهستان ، مكزيك ، لبنان و آذربايجان به دبيرخانه نمايشگاه ارسال شده كه از ميان آثار ارسالي 2 هزار اثر در معرض ديد علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

طبق اين گزارش كودكان و نوجوانان در آثار خود به موضوعاتي چون جلوگيري از اتلاف و هدر رفتن آب ، خشكسالي، آلوده نكردن آب، كمبود آب، راههاي استفاده درست از آب، اهميت و ارزش گذاري به آب پرداخته شده است .

گفتني است نمايشگاه مذكور از تاريخ 15 لغايت 20 آذر ماه سال جاري از ساعت 9 صبح تا 18 بعد از ظهر در مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع درخيابان فاطمي خيابان حجاب برگزار مي شود .

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