آبهای جاری در نهرها و چشمه ها اغلب آلوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی با بیان این مطلب اظهارداشت:‌ بهتر است خانواه ها برای شستن ظروف و لیوانهای مورد استفاده در طول سفر از آبی که از منزل با خود آورده اند استفاده کنند. زیرا ممکن است به دلیل سرازیر شدن فاضلابهای صنعتی، انواع آلودگیهای شیمیایی را داشته باشند و سلامت بدن را به طور جدی به خطر بیاندازند.

وی افزود: توصیه می شود در طول سفر حتما آب معدنی بنوشند و یا اینکه قبل از حرکت و در منزل آب سالم را در چند بطری تمیز ریخته و در یخدان حمل کنند.

عبداللهی تصریح کرد: برای تهیه چای نیز می توانند یک فلاسک آبجوش همراه برده و در طول راه از چای تمیز و مطمئن برای رفع خستگی و تمدد اعصاب استفاده کنند.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که خوردن چه غذایی در طول سفر مناسب است،‌گفت: مطمئن ترین راه این است که غذای ساده ای در منزل تهیه کرده و در یک ظرف خنک نگهداری کنند همچنین غذایی که برای بین راه تهیه می کنند، نباید آبکی باشد.

عبداللهی با تاکید بر اینکه غذاهای آبکی مثل انواع خورش سریعتر فاسد می شوند افزود: میکروبها وباکتریها در فضای مایع، محیط مناسبتری برای رشد وتکثیر دارند.

وی افزود: غذاهای خشک مثل کوکو، کتلت، شامی، انواع دلمه و پلو همراه با گوجه فرنگی، کاهو و خیار تازه و لیمو ترش که طی 4 مرحله سالم سازی سبزیجات شسته شده اند، غذاهای مناسبی برای سفر هستند.