سیاستمدار ضد اسلام هلندی تبرئه شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دادگاه در آمستردام حکم داد که گیرت وایلدرز سیاستمدار هلندی که به اظهارات ضد اسلامی بدنام است و در سال 2008 فیلم موهن فتنه را علیه مسلمانان ساخت در رابطه با تحریک به انزجار علیه مسلمانان گناهکار نیست.

قاضی مارسل ون استن عنوان کرد که انتقاد وایلدرز از اسلام گاهی مضر ، تکان دهنده یا اهانت آمیز بوده است اما درچارچوب گفتمان عمومی قابل پذیرش است.

وایلدرز به کرات اظهارات اهانت آمیزی علیه مسلمانان بیان کرده است و طی سخنرانیهای مختلف خود خواستار ممنوعیت ساخت مسجد، ممنوعیت قرآن، ممنوعیت ورود مسلمانان به کشورهای غربی و اخذ مالیات از زنان محجبه شده است.

وی در سال 2008 فیلم 15 دقیقه ای را در اینترنت توزیع کرد که طی آن قرآن با خشونت و تروریسم قیاس شد؛ فیلمی که از سوی بسیاری از شخصیتهای دینی و غیر دینی مورد انتقاد قرار گرفت.

در آستانه انتخابات عمومی سال گذشته حزب ضد مهاجرت وایلدرز ستادی را برای متوقف کردن اسلامی سازی هلند و ساخت مساجد جدید در پیش گرفت.

تحلیلگران اعتقاد دارند این حکم دادگاه ممکن است در آینده موجب شود که این سیاستمدار ضد اسلام برای بیان دیدگاه های خود جسارت بیشتری به خرج دهد.

آندری کروول کارشناس مسائل سیاسی در دانشگاه آزاد آمستردام گفت: این حکم به این معنا است که دیدگاه های سیاسی وایلدرز براساس قانون بیان شده و لحن سیاسی وی مشروعیت دارد. این امر می تواند قدرت سیاسی بیشتری برای وی به همراه داشته باشد.

مسلمانان هلند با انتقاد از این حکم هشدار دادند که تبرئه وایلدرز می تواند به شکاف در جامعه هلند منتهی شود.

فرید آذرکان از انجمن مسلمانان مراکشی در هلند اظهار داشت: امروز تعداد افرادی که اظهاراتی ضد اقلیتهای قومی و دینی مطرح می کنند افزایش یافته است. وایلدرز تا کنون اظهارات نامناسبی علیه مسلمانان بیان کرده و این روند تا کنون خاتمه نیافته است.

مسلمانان هلند همچنین اظهار داشتند که آنها این پرونده در کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح می کنند، چرا که این حکم بدین معنا است که هلند در راستای حمایت از اقلیتهای قومی و دینی از تبعیض ناموفق بوده است.