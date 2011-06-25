10 درصد صادرات گلستان توسط تعاونیهای مرزنشین انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در نشست با مدیران کل سابق تعاون استان گلستان افزود: کمیته صادرات تعاونیها در این اداره کل تشکیل شده که با حمایتهایی که انجام خواهد شد شاهد افزایش سهم صادرات تعاونیها در استان خواهیم بود.

وی افزود: تشکیل تعاونیهای فراگیر و دانش بنیان و توانمند سازی و ساماندهی تعاونیها با حمایت های مختلف نیز در دستور کار اداره کل قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون گلستان از واگذاری بخشی از تصدی گری های اداره کل به بخشهای خصوصی یا همان تعاونیهای استان خبرداد و گفت: در این راستا بخشی از امورات نظارتی اداره کل در قالب تفاهم نامه به اتاق تعاون، اتحادیه ها و بنیاد توسعه کارآفرینی واگذار خواهد شد.



خواجه مظفری هدف از تشکیل این نشست را هم اندیشی و استفاده از تجربیات و نقطه نظرات مدیران بخش تعاون که سالها در این بخش فعالیت کرده اند و شناخت کافی نسبت به این بخش دارند و همچنین جهت بکار گیری و اجرایی نمودن سیاستها و برنامه های وزارت تعاون بیان کرد.

وی از اقدامات انجام شده مدیران پیشین تعاون استان که هم اکنون از جایگاه خوبی در استان برخوردار است تقدیر کرد و افزود: ما و مجموعه تعاونگران پیگیری ها و سخت کوشیهای شمارا از یاد نخواهیم برد و تلاش شما در ابعاد مختلف مدیریتی برای همگان آشکار بوده و هست.

خواجه مظفری، به تجارب و اطلاعات ارزشمند این عزیزان اشاره کرد و گفت: با هم اندیشی و در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات و تجربیات ارزشمند، مطمئنا می توان گامهای موثری در پیشرفت بخش تعاون استان برداشت و همچنین در تصمیم گیری های کلان مدیریتی و رفع موانع و مشکلات تعاونگران اثر گذار خواهد بود.