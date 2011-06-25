  1. استانها
  2. ایلام
۴ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

شهبازی:

سالانه 250 هزار تن گندم در ایلام تولید می شود

سالانه 250 هزار تن گندم در ایلام تولید می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: سالانه 250 هزار تن گندم در ایلام تولید می شود.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای بیش از 350 هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی است که قسمتی از آبی و قسمتی دیگر بصورت دیم انجام می شود.

وی ادامه داد: در بخش گندم در این استان سالانه 250 هزار تن گندم تولید و روانه بازار می شود.

شهبازی ادامه داد: میزان مصرف گندم در استان ایلام 90 هزار تن در سال است که مازاد گندم تولید شده به استانهای همجوار  ارسال می شود.

وی افزود: امسال 135 هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان 250 هزار تن گندم تولید می شود.

این مسئول تصریح کرد: در بسیاری از محصولات کشاورزی استان ایلام به مرز خودکفایی رسیده است و گندم یکی از آنهاست.

کد مطلب 1343290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها