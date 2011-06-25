سالانه 250 هزار تن گندم در ایلام تولید می شود

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای بیش از 350 هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی است که قسمتی از آبی و قسمتی دیگر بصورت دیم انجام می شود.
وی ادامه داد: در بخش گندم در این استان سالانه 250 هزار تن گندم تولید و روانه بازار می شود.
شهبازی ادامه داد: میزان مصرف گندم در استان ایلام 90 هزار تن در سال است که مازاد گندم تولید شده به استانهای همجوار ارسال می شود.
وی افزود: امسال 135 هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان 250 هزار تن گندم تولید می شود.
این مسئول تصریح کرد: در بسیاری از محصولات کشاورزی استان ایلام به مرز خودکفایی رسیده است و گندم یکی از آنهاست.
