حضور ایران درجشنواره هنرهای مردمی جمهوری چوواش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره رئیس جمهوری چوواشیا و نمایندگانی از سفارت جمهوری اسلامی ایران و 16 هنرمند ایرانی در رشته‌های موسیقی، سفال، خوشنویسی، مینیاتور، نقاشی و عکاسی حضور داشتند.



در حاشیه این جشنواره غرفه محصولات فرهنگی ایران کتاب های ترجمه شده ایران به زبان روسی را عرضه می نماید.



چُوواشیا از جمله جمهوری‌های فدراسیون روسیه که با جمهوری تاتارستان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد. پایتخت این جمهوری چاباکسر است و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 2002 بالغ بر یک میلیون و 346 هزار نفر است.



جمهوری چوواش در روسیه مرکزی قرار دارد و رسماً در سال 1920 تأسیس شد. این جمهوری یکی از مناطق متراکم جمعیتی روسیه است. زبان مردم چوواش یکی از شاخه های زبان ترکی ریشه اُغور است که در ناحیه مرکزی روسیه و در غرب کوه‌های اورال 2 میلیون متکلم دارد.

