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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

میرآفتلب:

وجه خرید تضمینی 130 هزار تن گندم در گلستان پرداخت شد

وجه خرید تضمینی 130 هزار تن گندم در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: پس از گذشت 20 روز از زمان خرید گندم مازاد بر نیاز گندمکاران استان و همزمان با تحویل این محصول در مراکز خرید، وجه 130 هزار تن گندم خریداری شده پرداخت شد.

سید حمید رضا میر|آفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون مبلغ بیش از 460 میلیارد ریال از وجه گندمکاران گلستانی توسط بانک سپه پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در طی این مدت میزان 460 هزار تن از محصول مازاد بر نیاز گندمکاران گلستانی از طریق بخش دولتی  تعاونی و خصوصی در 80 مرکز تحویل شده است که این محصول در سیلوهای استاندارد و انبارهای مکانیزه ذخیره سازی شده است.

میرآفتاب عنوان کرد: در قبال این میزان خرید، مبلغ 460 میلیارد ریال که معادل 130 هزار تن گندم است توسط بانک سپه پرداخت شده است.
 
وی افزود: الباقی مطالبات بر اساس زمان تحویل مدارک گندم خریداری شده ازکشاورزان به تفکیک روزهای تحویل در سامانه بانک سپه ثبت می شود و پس از تکمیل اطلاعات کشاورزان در سامانه مرکزی این بانک به صورت متمرکز، وجه گندم کشاورزان به حساب آنان واریز خواهد شد.
 
398 هزار هکتار از مزارع گلستان امسال به زیر کشت گندم رفته است.
 
کد مطلب 1343304

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