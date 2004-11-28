نيويورك تايمز: ايران در مذاكرات محكم گام برداشته است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز يكشنبه خود درباره آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران نوشت: كمال خرازي وزير امور خارجه ايران بار ديگر بر حق ايران مبني بر استفاده از سانتريفوژها تاكيد كرد.

اين روزنامه بدون اشاره به مفاد همكاري ايران واروپا مدعي شد : ايران در تاريخ 15 نوامبر در گفتگو با فرانسه و انگليس و آلمان متعهد شد كه تمام فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف كند اما در هفته گذشته اعلام كرد كه قصد دارد 20 سانتريفوژ را از برنامه تعليق مستثني كند. اين در حالي است كه قطع نامه پاريس نوعي پيش درآمد براي قطع نامه اي آرام درباره ايران بود.

اين روزنامه آمريكايي با اشاره به اينكه گفتگوها روز دوشنبه از سرگرفته خواهد شد، نوشت: ايران عليرغم اينكه از سوي جامعه جهاني تحت فشار بوده است، در مذاكرات بسيار محكم گام برداشته است.

اين روزنامه آمريكايي در ادامه با اشاره به مقاله روزنامه جمهوري اسلامي مبني بر اينكه ايران نبايد به اروپا اعتماد كند، آورده است: كاوه افراسيابي يكي از دانشمندان سياسي و مشاوران تيم مذاكره ايران به نيويورك تايمز گفت كه ايران معتقد است پيروزي بزرگي كسب كرده است زيرا برخلاف آمريكا كه خواهان كنار گذاشته شدن برنامه هاي هسته اي ايران است، اروپا اين برنامه را به رسميت مي شناسد و قرار است كه در اين برنامه به ايران كمك كند.

به نوشته نيويورك تايمز، اخباري در دست است كه نشان مي دهد ايران درخواست خود براي نگهداشتن 20 سانتريفوژ را پس مي گيرد. اما گروه مذاكره كننده از سوي برخي از منابع داخلي تحت فشار هستند و متهم مي شوند كه حقوق مسلم كشور را ناديده مي گيرند.