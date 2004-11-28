  1. فرهنگ و ادب
مهلت ارسال آثار به اولين جشنواره فيلم،عكس وكاريكاتور سلامت اعلام شد

كليه هنرمندان براي ارسال آثار خود به اولين جشنواره فيلم عكس و كاريكاتور سلامت تا 15 آذر ماه فرصت دارند

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، اولين جشنواره فيلم ، عكس و كاريكاتور سلامت ، در راستاي بسط و گسترش فعاليت هاي هنري دانشجويان به همت معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي بوشهر برگزار مي شود .
محورهاي تمركز اين جشنواره در رابطه با موضوعات زير است : امنيت و سلامت ، زنان و سلامت ، سلامت روان ، بيمه و سلامت ، رفتارهاي پرخطر و سلامت ، هنر و سلامت ، ورزش و سلامت .
دانشجويان سراسر كشوربراي شركت در اين جشنواره مي توانند آثار خود را در زمينه هاي عكس ، كاريكاتور و يا فيلم كوتاه كمتر از 30 دقيقه با موضوع كلي سلامت به آدرس بوشهر ، خيابان معلم ، دانشگاه علوم پزشكي مديريت دانشجويي و فرهنگي ارسال كنند .
