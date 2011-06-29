مهدی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اینکه در بازیهای آسیایی گوانگجو بانوان موفق به کسب مدالهای با ارزشی شدند، زمینه مشاوره مربیان مرد برای بهبود شرایط ورزشی تیمهای ملی بیش از پیش مطرح شد. به همین خاطر فدراسیون هندبال کشورمان تلاش کرد تا مجوزهای لازم برای حضور مربیان مرد و مشاوره آنها به کادر فنی تیم زنان را دریافت کند.
وی افزود: این مجوزها صادر شده و من به عنوان مدیرفنی بر روند اولین اردوی تیم هندبال جوانان زن کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا نظارت کردم. این ارزیابی در تمامی بخشهای فنی، تکنیکی، شیوه بازی، شرایط فیزیکی هر ورزشکار براساس پستهای بازی و بسیاری از مسائل فنی دیگر بود.
مدیرفنی تیم هندبال زنان کشورمان بیان کرد: پیشنهاد اصلی من برای بهبود شرایط تیمهای بانوان تغییر رفتار بازیکنان براساس نظم وانضباط کاری است. اینکه ورزشکار تمام کارهای خود را اعم از تمرین، استراحت، خواب، غذا براساس شرایط تمرینش برنامهریزی کند. رعایت کردن این نکته بسیار مهم است.
وی ادامه داد: متاسفانه پس از بررسی اردوی اول و انجام تست های مختلف ورزشی برروی تک تک افراد حاضر در اردو به راحتی به این مسئله می رسیم که تمامی بازیکنان حتی ملی پوشان زن هندبال ایران دچار فقر حرکتی هستند. اینکه نتوانند تست های ساده دوومیدانی را به خوبی پشت سربگذارند اصلا نکته مثبتی نیست.
رهبری تصریح کرد: شاید به همین دلیل نیاز بود تا مربیان مرد تجارب خود در اردوهای پسران و مسابقات لیگ و خارج از کشور را به نوعی در اختیار کادر فنی قرار دهند. به همین خاطر تلاش کرده ام در همین مدت کم پیشنهاداتی را در نحوه تمرین بازیکنان، نوع تمرینات، تغییربرنامه روزانه ورزشکاران ونظم دادن به آنها و تغییر پست های بازیکنان براساس فیزیک بدن وقدرت جسم شان به همراه نکات فنی را برای آنها تشریح کنم.
وی تاکید کرد: آخرنشدن در مسابقات آسیایی تنها هدف ما نیست ما برای ارتقاء جایگاهمان نیازمند زمان هستیم. تا زمانیکه این تیم انضباط کاری نداشته و خود را باور نکند موفق نمیشود. من به اصرار آمده ام و به زودی هم می روم. تنها امیدوارم آن ها بتوانند از این فرصت های بدست آمده استفاده کنند و من هم تجربیاتم را به آنها انتقال دهم.
رقابتهای هندبال جوانان آسیا در بخش بانوان شهریورماه سال جاری در قزاقستان برگزار می شود. تیم ایران همیشه دراین مسابقات در رده آخر ایستاده است.
