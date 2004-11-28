نماينده كنگاور از هيات تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي انتقاد كرد

حسن سليماني نماينده كنگاور و صحنه در مجلس شوراي اسلامي از عدم اقدام هيات تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي در جهت انجام تحقيق و تفحص انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" وي درجلسه علني روز يكشنبه مجلس درتذكر آيين نامه اي گفت : يك ماه از تاريخ ابلاغ رييس مجلس براي تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي گذشته و هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.



نماينده كنگاور و صحنه در ادامه تصريح كرد: هيات تحقيق و تفحص هيچ اقدامي انجام نمي دهند و جلسه اي براي اين مساله برگزار نشده است .



حدادعادل در پاسخ گفت: اين تذكر به هيات رييسه نيست تذكر به هيات تحقيق و تفحص باز مي گردد كه بايد وظايف خود را به انجام برسانند.