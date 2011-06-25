قراردادمالی بازیکنان محرمانه نیست/ کنترل حساب بانکی و تذکربه 5 فوتبالی

علیرضا علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات اخیر هیئت رئیسه سازمان لیگ در خصوص کنترل تراز مالی باشگاه ها و نظارت بر اجرای قانون سقف قراردادها اظهار داشت: در حال حاضر دو ماموریت ویژه در دستور کار هیئت رئیسه رسیدگی به تخلفات حرفه ای در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد مالی باشگاه‌ها قرار گرفته است.

علیپور اضافه کرد: بحث اول کنترل و نظارت بر قرارداد بازیکنانی است که در لیگ دهم قرارداد آنها شفافیت لازم را ندارد و در این زمینه از برخی مربیان و بازیکنان خواسته ایم فرم های اظهار نامه مالی را به سازمان لیگ ارائه دهند تا در خصوص آنها بررسی و تحقیقات لازم صورت پذیرد.

وی ادامه داد: موضوع دوم اینکه امسال با توجه به تصمیمات هیئت رئیسه سازمان لیگ، تمامی قراردادهای مالی از حالت محرمانه بودن خارج شده و باید رسانه‌ای شود. پیش از این طبق آئین نامه سازمان لیگ هرگونه قرارداد مالی بین باشگاه و بازیکن محرمانه تلقی می شد ولی امسال باشگاه ها موظفند هرگونه پرداخت مالی شامل، پیش پرداخت ، دستمزد ، رقم قرارداد ، پاداش ، تنبیهات و ... را بطور شفاف اعلام کنند.

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای با اشاره به کنترل و نظارت این کمیته بر تراز مالی باشگاه ها و انطباق بین درآمد و هزینه ها اظهار داشت: باشگاه ها موظف شده اند، پرداخت و دریافت های خود را در قالب حساب های بانکی ویژه ای که به سازمان لیگ اعلام کرده اند، انجام بدهند و هرگونه پرداخت خارج از شماره حساب اعلام شده بین باشگاه و بازیکن خلاف مقررات و تخلف محسوب می شود.

علیپور تاکید کرد : این کنترل به درخواست خود باشگاه ها ، تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ و تایید فدراسیون فوتبال به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی مالی و اجرای قانون سقف قراردادها اعمال می شود.

وی همچنین از اظهارات برخی مربیان و بازیکنان مبنی برداشتن پیشنهادهای مالی بالاتر از سقف قرارداد و بازارگرمی برای خودشان اظهار داشت: چنین اظهارات شفاهی هم تخلف محسوب می شود و بر این اساس تاکنون دو مربی و 3 بازیکن به سازمان لیگ دعوت شده اند و به آنها تذکرات لازم مبنی بر پرهیز از این رویه گوشزد شده است.

دبیرکمیته تخلفات حرفه ای تاکید کرد: در صورتی که این افراد در اقدام خود اصرار داشته باشند و بخواهند قانون را دور بزنند و سقف قرارداد را رعایت نکنند هم با باشگاه و هم با بازیکن و مربی در چارجوب قانون برخورد خواهد شد و سازمان لیگ از ثبت قرارداد آنها خودداری خواهد کرد که در این صورت مربیان و بازیکنان مذکور مجوز حضور در لیگ یازدهم را نخواهند داشت و ناگزیر خواهند بود در تیم های لیگ دسته اول و یا به تیم های خارجی بپیوندند .

علیپور با بیان اینکه سازمان لیگ امسال کنترل ویژه ای بر بحث مالی باشگاه ها خواهد داشت و به شدت بر قانون سقف قراردادهااز طریق کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای نظارت خواهد کرد، اظهار داشت: سازمان لیگ در راستای درخواست باشگاه ها امسال نظارت دقیقی بر روابط مالی بین باشگاه ها و عوامل اجرایی طرف قراردادها خواهد داشت و با هرگونه تخلفی در این زمینه سختگیرانه برخورد خواهد کرد .

یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور از 11 مردادماه جاری با حضور 18 تیم آغاز خواهد شد. سازمان لیگ برتر سقف قرارداد 350 میلیون تومان را برای قرارداد فصل جاری بازیکنان لیگ برتر اعلام کرده و تمامی باشگاه ها را موظف کرده سقف تعیین شده را رعایت کنند.