مرمت گنبدمسجد امام اصفهان تا پايان سال به اتمام مي رسد

مهندس عليرضا خواجويي معاون حفظ و احياء ميراث فرهنگي استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : به طور طبيعي بعد از هر 50 تا 100 سال مي بايست بناهاي تاريخي كه در اثر جريانات طبيعي جوي فرسوده مي شوند ، مورد مرمت و بازسازي قرار گيرند .

وي با اعلام اين كه احتمالا آخرين دوره مرمتي گنبد مسجد امام اصفهان ، اوايل دوران پهلوي بوده است گفت : به مرور زمان كاشي هاي گنبد دچار فرسايش و تخريب شده است ، به همين منظور عمليات مرمت و بازسازي آن آغاز شده و پيش بيني مي شود تا پايان امسال به پايان برسد .

به گفته خواجويي مرمت مناره هاي اين مسجد نيز تا قبل از پايان امسال آغاز مي شود . همچنين سنگفرش حيات خلوت اين مسجد مرمت شده و وضوخانه آن نيز در دست تعمير قرار دارد .

مسجد امام در اصفهان يكي از مهم ترين مساجد تاريخي كشور است و كارشناسان تلاش مي كنند اين بناي تاريخي را به ثبت جهاني برسانند .