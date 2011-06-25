پروازهای همدان - کیش برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیخایی افزود: این پروازها از فردا پنجم تیرماه از فرودگاه همدان و بصورت رفت و برگشتی انجام خواهد شد.

کیخایی برقراری این پروازها را پاسخی به نیاز مردم همدان دانست و افزود: در صورت استقبال از این پرواز که در برنامه تابستانی فرودگاه همدان دیده شده این پرواز در همدان ادامه خواهد شد.

وی گفت: انجام این پرواز توسط شرکت هواپیمایی هسا و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته خواهد بود.

مدیر فرودگاه همدان افزود: علاوه بر این، پروازهای همدان - تهران و بالعکس، همدان - مشهد و بالعکس و همدان - دمشق و بالعکس از فرودگاه همدان انجام می شود.