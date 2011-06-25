۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

نمایش برگزیده جشنواره تئاتر ماه در تئاتر شهر اجرا می‌شود

نمایش کمدی "روز سرباز" از آثار برگزیده ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه بعد از اجرا در کشور کلمبیا از نیمه تیرماه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن باستانی نویسنده و کارگردان نمایش "روز سرباز" در گفتگو با پایگاه خبری حوزه هنری با اعلام این خبر گفت: این نمایش داستان زندگی سرباز جوانی است که بدون تعلق به هیچ کشور و مکان خاصی توانایی جنگیدن و کشتن ندارد. او که به نظر دست و پا چلفتی می‌آید، ناخواسته در بحبوحه یک جنگ قرار گرفته و با واقعیت‌های موجود و تبعات ناشی از آن به شکل درونی و بیرونی درگیر است و در چالشی بین مفاهیم جنگ، کشتار، جنایت و فلسفه‌های گوناگون، محبت به همنوع ، عشق و خدا قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد : بازتاب این چالش‌های درونی به شکل زنی است که سرباز را همواره به خاطر ناتوانی و سستی‌اش در کشتن دشمنان محاکمه و سرزنش می‌کند. اما از دیدگاه سرباز، دشمن انسانی است که خداوند او را نیز در روز ششم آفریده است. انسانی که لباس جنگ بر او پوشانده‌اند.

وی ادامه داد: این اثر در قالب یک نمایش طنز با رویکردی نو و مدرن طراحی و اجرا می‌شود. ضمن این که این اثر نگاهی هم به نمایش نامه "گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر" و "سروده‌های کریس دی برگ" دارد.

کارگردان نمایش روز سرباز با اشاره به حضور بین المللی این اثر نمایشی گفت:  "روزسرباز" در سپتامبر و آگوست 2010 در کشور کلمبیا و شهرهای "کالی" و "بوگوتا" اجرای عمومی  داشت که  با استقبال بسیار زیادی از سوی تماشاگران، رسانه های عمومی و شبکه های جهانی رادیو تلویزیونی روبه رو شد. این نمایش در جشنواره بین المللی 2010  مدلین کشور کلمبیا نیز اجرا و مورد توجه بسیار زیاد مدیران جشنواره و هنرمندان کشورهای مختلف قرار گرفت.
 
نمایش "روز سرباز" از تاریخ یاد شده با بازی سیروس همتی و فرنوش جنیدی، دانیال باستانی و حسن باستانی در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می‌رود.
کد مطلب 1343369

