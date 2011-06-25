به گزارش خبرگزاری مهر، حسن باستانی نویسنده و کارگردان نمایش "روز سرباز" در گفتگو با پایگاه خبری حوزه هنری با اعلام این خبر گفت: این نمایش داستان زندگی سرباز جوانی است که بدون تعلق به هیچ کشور و مکان خاصی توانایی جنگیدن و کشتن ندارد. او که به نظر دست و پا چلفتی میآید، ناخواسته در بحبوحه یک جنگ قرار گرفته و با واقعیتهای موجود و تبعات ناشی از آن به شکل درونی و بیرونی درگیر است و در چالشی بین مفاهیم جنگ، کشتار، جنایت و فلسفههای گوناگون، محبت به همنوع ، عشق و خدا قرار میگیرد.
وی ادامه داد : بازتاب این چالشهای درونی به شکل زنی است که سرباز را همواره به خاطر ناتوانی و سستیاش در کشتن دشمنان محاکمه و سرزنش میکند. اما از دیدگاه سرباز، دشمن انسانی است که خداوند او را نیز در روز ششم آفریده است. انسانی که لباس جنگ بر او پوشاندهاند.
وی ادامه داد: این اثر در قالب یک نمایش طنز با رویکردی نو و مدرن طراحی و اجرا میشود. ضمن این که این اثر نگاهی هم به نمایش نامه "گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر" و "سرودههای کریس دی برگ" دارد.
