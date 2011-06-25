به گزارش خبرگزاری مهر، حسن باستانی نویسنده و کارگردان نمایش "روز سرباز" در گفتگو با پایگاه خبری حوزه هنری با اعلام این خبر گفت: این نمایش داستان زندگی سرباز جوانی است که بدون تعلق به هیچ کشور و مکان خاصی توانایی جنگیدن و کشتن ندارد. او که به نظر دست و پا چلفتی می‌آید، ناخواسته در بحبوحه یک جنگ قرار گرفته و با واقعیت‌های موجود و تبعات ناشی از آن به شکل درونی و بیرونی درگیر است و در چالشی بین مفاهیم جنگ، کشتار، جنایت و فلسفه‌های گوناگون، محبت به همنوع ، عشق و خدا قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد : بازتاب این چالش‌های درونی به شکل زنی است که سرباز را همواره به خاطر ناتوانی و سستی‌اش در کشتن دشمنان محاکمه و سرزنش می‌کند. اما از دیدگاه سرباز، دشمن انسانی است که خداوند او را نیز در روز ششم آفریده است. انسانی که لباس جنگ بر او پوشانده‌اند.

وی ادامه داد: این اثر در قالب یک نمایش طنز با رویکردی نو و مدرن طراحی و اجرا می‌شود. ضمن این که این اثر نگاهی هم به نمایش نامه "گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر" و "سروده‌های کریس دی برگ" دارد.

کارگردان نمایش روز سرباز با اشاره به حضور بین المللی این اثر نمایشی گفت: "روزسرباز" در سپتامبر و آگوست 2010 در کشور کلمبیا و شهرهای "کالی" و "بوگوتا" اجرای عمومی داشت که با استقبال بسیار زیادی از سوی تماشاگران، رسانه های عمومی و شبکه های جهانی رادیو تلویزیونی روبه رو شد. این نمایش در جشنواره بین المللی 2010 مدلین کشور کلمبیا نیز اجرا و مورد توجه بسیار زیاد مدیران جشنواره و هنرمندان کشورهای مختلف قرار گرفت.

نمایش "روز سرباز" از تاریخ یاد شده با بازی سیروس همتی و فرنوش جنیدی، دانیال باستانی و حسن باستانی در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می‌رود.