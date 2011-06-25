تمرینات تیم فولاد خوزستان آغاز می شود

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان، تمرینات فولاد با حضور بازیکنان مورد تائید فصل قبل و همچنین بازیکنان جدید از روز شنبه چهارم تیرماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز شروع می شود.

وی افزود: همچنین در دو روز نخست تمرینات قرار است از بازیکنان مستعد و علاقمند به حضور در تیم فولاد خوزستان تست گیری شود تا چنانچه بازیکنی مورد تائید کادر فنی قرار گیرد جذب شود.



ابن قاسم تصریح کرد: تست گیری ساعت هشت صبح روزهای شنبه چهارم و یکشنبه پنجم تیرماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد انجام خواهد شد و بعد از ظهرها تست گیری به عمل نمی آید و تمرینات تیم با حضور بازیکنان اصلی برگزار می شود.



وی عنوان کرد: تمرینات در برخی از روزها تنها در نوبت عصر و در بعضی از روزها در دو نوبت صبح و عصر انجام می شود.



سرپرست فولاد خوزستان گفت: برگزاری دو اردوی داخلی و خارجی و انجام پنج دیدار تدارکاتی از دیگر برنامه های مورد نظر کادر فنی فولاد خوزستان برای حضور پرقدرت در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در فصل پیش رو است.



نخستین بازی فولاد در فصل جدید لیگ برتر باشگاه های کشور روز سه شنبه یازدهم مرداد انجام خواهد شد.