قانون تعرفه خدمات پرستاری 4 ساله شد/ پرستاران خسته اند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با 192 رای نمایندگان مجلس ششم تیر 1386 به تصویب رسید و قرار بود 6 ماه بعد آیین نامه اجرایی قانون با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و شورای عالی بیمه تهیه شود.

وی از قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان ام المطالبات جامعه پرستاری یاد کرد و افزود: اختلاف زیاد در پرداخت کارانه ها باعث شد که این قانون تصویب شود تا زمینه ای برای رفع تبعیض در پرداخت کارانه ها شود.

شریفی مقدم ادامه داد: پرستاران به امید اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری و کاهش ظلم و تبعیض در پرداختها، از این بابت بسیار خوشحال بودند که وضع شان بهتر می شود.

دبیرکل خانه پرستار به اشاره به وعده های مکرر مسئولین برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: متاسفانه تاکنون حتی آیین نامه آن تهیه نشده و هیچ کدام از وزارتخانه های بهداشت و رفاه و شورای عالی بیمه نیز پاسخگو نیستند.

وی با انتقاد از وعده های تکراری مسئولین در 4 سال گذشته مبنی بر اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تصریح کرد: در این سالها از این قانون به عنوان چماق بر سر پرستاران استفاده کرده اند. چون هر وقت جامعه پرستاری به وضعیت خود معترض شد، این قانون را حربه و دستاویزی برای سکوت پرستاران قرار دادند.

شریفی مقدم در تشریح دلایل تعویق در اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: اعتقاد بر این است که از حسن نیت جامعه پرستاری سوءاستفاده ابزاری و سیاسی شده است. در حالی که بدنه پرستاری ثابت کرده هیچ وقت وارد جریانات سیاسی نشده و فقط به فکر مطالبات صنفی خود بوده است.

وی، ارتباط این موضوع با مسائل سیاسی را نوعی فرافکنی خواند و ادامه داد: جامعه پرستاری بعد از گذشت 4 سال از تصویب این قانون، می خواهد عاملین ناکامی قانون تعرفه گذاری مشخص و معرفی شوند. لذا، طبیعی است که جنب و جوشهایی داشته باشند.

دبیرکل خانه پرستار از اعضای جدید شورای عالی نظام پرستاری خواست که به دور از جریانات سیاسی و در راستای اهداف سازمان که صرفا مطلبات صنفی هستند، تلاش کنند.